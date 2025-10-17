"Recibo ataques": Cazzu y un fuerte descargo en vivo respecto a lo que expuso el abogado de Christian Nodal

La estrella argentina del trap, Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, volvió a situar a su expareja, el célebre cantante Christian Nodal, en el ojo de la tormenta mediática. Durante su reciente presentación en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la artista utilizó el escenario para sincerarse sobre las complejidades de su maternidad. Mediante un emotivo descargo, la vocalista deslizó acusaciones contundentes contra el padre de su niña, Inti, mencionando la supuesta ausencia de soporte financiero y la negativa de consentimiento para que la pequeña emprenda viajes junto a ella.

Christian Nodal y la controversia por la manutención de Inti Abogado de Christian Nodal Cazzu dijo que "recibe ataques" haciendo referencia a lo que expuso el abogado de su expareja, padre de su hija. Foto: NA Estas expresiones surgieron poco después de que el artista mexicano, a través de su representante legal, César Muñoz, difundiera una declaración oficial que buscaba refutar las alegaciones de la cantante. En el documento, el equipo de Nodal procuraba salvaguardar la reputación de su cliente, asegurando que él sí cumplía rigurosamente con sus deberes paternales. El abogado llegó a afirmar que el cantante no solo estaba al día con las obligaciones de manutención, sino que incluso excedía lo estipulado, efectuando "aportando mucho más de lo exigido mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos". Este impasse legal y personal motivó la réplica pública de la artista.

Las conmovedoras palabras de Cazzu en pleno show en vivo Cazzu hizo un potente descargo respecto a su maternidad y apuntó indirectamente contra Christian Nodal Cazzu hizo un potente descargo respecto a su maternidad y apuntó indirectamente contra Christian Nodal. Video: NA / TikTok @esparamitarea La respuesta definitiva de la argentina se materializó a través de su arte. Antes de interpretar "Inti", la composición que lleva el nombre de su hija, Cazzu leyó unas conmovedoras palabras dedicadas a su audiencia y a todas las madres en una situación similar. Conmovida, expresó la dificultad de su panorama personal: "Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques", sentenció ante el fervor del público.

@cazzu conquista el Auditorio Nacional con dos fechas de lleno total en Ciudad de México. M El Auditorio Nacional de México, testigo de las reveladoras palabras de la artista argentina. Foto: Archivo MDZ Continuando con su profundo descargo, la trapera reflexionó sobre la elección entre la prudencia y la confrontación ante la adversidad. Ponderó la fortaleza que le brinda el respaldo de sus admiradores para seguir adelante. "Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes, supe que tenía un refugio para seguir luchando. Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba", manifestó con el corazón abierto, dejando en claro su determinación inquebrantable.