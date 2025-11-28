"Mi universo infinito", el libro que convierte la gastronomía en literatura emocional

El próximo sábado 29 de noviembre, a las 18.30, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, ubicado en la plaza Independencia , será escenario de la presentación oficial de "Mi universo infinito" , el nuevo libro de Julieta Aguerregaray Castiglione , publicado por Maremium, pequeña editorial dedicada a proyectos literarios de impronta íntima y artesanal.

La propuesta contará con la participación de la periodista y escritora Agustina Rabaini , quien abrirá el encuentro con una introducción al universo conceptual y emocional de la obra. Luego, será la propia autora quien tomará la palabra para compartir el detrás de escena del proceso creativo y leer algunos fragmentos seleccionados.

Mi universo infinito reúne una serie de textos breves, escritos desde una mirada introspectiva y profundamente sensorial. Las escenas de la vida diaria se transforman en una trama donde conviven la gastronomía , la crónica y la poesía. En estas páginas, los sabores y las recetas funcionan como un puente hacia los afectos, las memorias familiares y los vínculos que se tejen alrededor de una mesa compartida.

El libro propone un recorrido emocional que invita a detenerse, observar y recuperar aquello esencial que suele quedar relegado en la vorágine moderna: la intimidad, la conversación, el ritual de cocinar y la calidez de las pequeñas celebraciones cotidianas.

Julieta Aguerregaray Castiglione es periodista y reside en Chacras de Coria, desde donde escribe con una fuerte conexión con la cordillera. Su vínculo con la gastronomía se remonta a su infancia, en el restaurante de sus abuelos, un espacio que inspiró su modo de narrar y de comprender el acto de compartir como un gesto profundamente humano.

A lo largo de su carrera publicó textos en medios nacionales e internacionales como El Mercurio de Valparaíso, Comestible.info, Sophia, Sólo por gusto y Vinómanos.

Creadora del podcast “Sobre la mesa”, la autora encuentra inspiración en los aromas, los encuentros y la posibilidad de convertir cada vivencia en un relato.

La presentadora: la mirada literaria de Agustina Rabaini

La introducción estará a cargo de Agustina Rabaini (Santa Fe, 1974), periodista, editora y escritora con una sólida trayectoria. Es autora de libros como Al borde de los días, Del bosque florido: una vida en recetas y Lo que persiste, entre otros. También participó de la antología Más allá del haiku, publicada por la Asociación Peruano Japonesa en 2024.

Magíster en Escritura Creativa por la UNTREF, Rabaini dicta talleres de lectura, escritura y redacción periodística. Actualmente, vive en Buenos Aires y es reconocida por su perspectiva sensible y su capacidad de abordar lo cotidiano desde la profundidad literaria.