Un libro que incomoda: se presentó "Nos gritan Judíos de Mierda" en el Museo del Holocausto

En una jornada atravesada por la emoción y el debate público, el Museo del Holocausto de Buenos Aires fue sede este miércoles de la presentación del nuevo libro de David Kavlin, Nos gritan Judíos de Mierda. La publicación aborda el antisemitismo contemporáneo en un escenario global donde resurgen la intolerancia y los discursos de odio.

El auditorio estuvo completo y el autor estuvo acompañado por el analista político Gabriel Slavinsky. La conversación entre ambos giró en torno al valor de la memoria, la libertad de pensamiento y la defensa del Estado de Israel en un contexto regional e internacional que vuelve a poner el antisemitismo en el centro de la escena.

Kavlin definió su obra como “un intento por hackear el olvido y mostrar el camino de regreso a la identidad”.

El libro reúne seis historias de judíos de distintas partes del mundo que, en diversos momentos, renegaron de su origen o quedaron atrapados en discursos del progresismo antisionista, para luego ser perseguidos no por lo que afirmaban, sino por lo que eran.

Cada relato recupera acontecimientos reales : atentados, cancelaciones, marchas, redes sociales agitadas por fake news y universidades donde —según el autor— el odio logró instalarse como narrativa dominante. Pese a los trayectos disímiles, todas las historias conducen a un punto común: Israel como refugio final y como frontera entre la existencia y el desprecio.

Nacido en Salta, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba y con una extensa carrera en medios argentinos y latinoamericanos, Kavlin profundizó su activismo contra el antisemitismo tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, reforzó su compromiso con el sionismo tanto en su labor periodística como en esta obra que busca ampliar el debate cultural.

La presentación se convirtió en un espacio de reflexión colectiva, donde volvió a destacarse el poder de la palabra escrita para comprender el presente, transmitir memoria y enfrentar las nuevas expresiones del odio en el siglo XXI.