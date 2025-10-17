Antisemitismo en Argentina: ataque a una escuela de la colectividad judía en Buenos Aires

La fachada de una escuela argentina de la colectividad judía en Buenos Aires fue atacada con mensajes que alientan el antisemitismo.

La fachada de la escuela con las pintadas que fomentan el antisemitismo.

Militantes anti-Israel atacaron una escuela de la colectividad judía en la Ciudad de Buenos Aires y dejaron mensajes que alientan el antisemitismo en la fachada de la institución. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Monte Castro y fue denunciado en redes sociales por el periodista Daniel Lerer.

Tristemente, la Argentina vuelve a sufrir una creciente ola de antisemitismo, emulando el fenómeno que ocurre en distintos países del "primer mundo". Esta vez, la víctima fue la comunidad de la escuela porteña Bami Marc Chagall, que pertenece a la colectividad judía.

escuela judías 2 antisemitismo La pintada sobre una de las protecciones al frente de la escuela judía. La nueva ola de antisemitismo en el mundo En el marco de la guerra desatada por el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, desde distintos sectores, principalmente de izquierda, el antisemitismo se volvió algo cotidiano en la discusión global. Este debate se ampara bajo el ideal de "Palestina Libre", teniendo como contenido de fondo un mensaje contra la existencia de Israel.

Uno de los delitos que se le achacan a Israel por su avanzada militar en Gaza, basados en números que ofrece el grupo terrorista Hamás (que inició una ola de represalias en el territorio que volvió a gobernar tras el acuerdo de paz del Sharm el-Sheikh, Egipto), es el genocidio gazatí. Esta fue la premisa que dejaron pintada en la fachada de la escuela judía: "Genocidio en Gaza".