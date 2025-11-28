Conocé la bodega argentina que se lució en el Château de Versailles
La bodega participó de la prestigiosa Gala de la Fundación Jeannine Manuel en el Château de Versailles, destacándose con una selección exclusiva de sus vinos,
Bemberg Estate Wines, una lujosa bodega argentina, fue protagonista de una noche inolvidable en la prestigiosa Gala de la Fundación Jeannine Manuel. El evento fue realizado en la histórica Orangerie du Château de Versailles, uno de los espacios culturales más emblemáticos y admirados del mundo.
Allí llegaron más de 800 asistentes, entre ellos figuras destacadas de la cultura, la política, la filantropía, la educación y la industria del lujo. La gala tuvo como objetivo apoyar la misión de la Fundación: promover la educación bilingüe, el entendimiento intercultural y el desarrollo de iniciativas sociales y culturales con impacto global.
Los vinos elegidos para la ocasión
En este marco excepcional, Bemberg Estate Wines acompañó la cena de gala con una seleccionada propuesta de etiquetas elaboradas bajo la dirección del reconocido enólogo Daniel Pi. Los vinos elegidos —La Linterna Pinot Noir Finca Las Piedras y La Linterna Chardonnay Finca El Tomillo— rindieron tributo a dos cepas históricas de Francia, interpretadas con la identidad y la elegancia del terroir argentino.
Ambos vinos destacaron por su fineza, complejidad y expresión auténtica, cualidades que han posicionado a Bemberg Estate Wines como uno de los referentes más sólidos del vino argentino contemporáneo en los mercados internacionales.
“Es un orgullo para nosotros haber formado parte de una experiencia tan especial y haber representado a nuestro país en un entorno tan significativo. Nuestra participación reafirma la proyección global de Bemberg Estate Wines y nuestro compromiso con la excelencia”, expresaron desde la bodega.
La presencia de la bodega en un escenario tan prestigioso reafirma el creciente reconocimiento internacional de los vinos argentinos y el propósito de Bemberg Estate Wines de llevar la vitivinicultura nacional a nuevos públicos en todo el mundo.