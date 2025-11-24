El mejor destino vitivinícola de América Latina está en Argentina

Una histórica bodega fue distinguida como Mejor Destino en América Latina en los World Luxury Travel Awards 2025, consolidando su liderazgo en enoturismo.

Bodega El Esteco, ubicada en los Valles Calchaquíes, fue distinguida como Mejor Destino de América Latina en los World Luxury Travel Awards 2025, uno de los más prestigiosos del turismo internacional.

Este galardón celebra la pasión, el trabajo y la dedicación de todo el equipo de El Esteco, y reafirma su compromiso con ofrecer experiencias únicas que combinan enoturismo, naturaleza, historia y hospitalidad de primer nivel.

fachada bodega (13) Un destino único en el norte argentino. “Recibir este premio es un honor que nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir compartiendo la magia de los Valles Calchaquíes con el mundo. Cada visitante, colaborador y amante de nuestros vinos forma parte de este logro”, expresó Silvina Lew, Tourism Marketing Manager de la compañía.

Una experiencia y destino inolvidable Situada en uno de los terroirs más altos y singulares del planeta, a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, El Esteco ha logrado posicionarse como referente de la vitivinicultura argentina no solo por la calidad de sus vinos sino también por su propuesta turística integral: recorridos guiados, degustaciones exclusivas, alojamiento en su icónico Patios de Cafayate Wine Hotel, y una profunda conexión con la cultura local.

Cafayate (2) Cafayate presenta paisajes únicos de la Argentina. La bodega elabora una amplia gama de vinos que reflejan la identidad única de los Valles Calchaquíes, con etiquetas que se destacan por su elegancia, concentración y autenticidad. Entre sus líneas más reconocidas se encuentran: