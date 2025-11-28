Kate Middleton deslumbró con un vestido estampado y joyas de zafiros: este es su look

Kate Middleton retomó su look estilo lady en una visita al centro Anna Freud y mostró su lado más clásico y comprometido.

La visita de Kate Middleton al centro para la infancia Anna Freud, en el norte de Londres, dejó esa sensación conocida de que la princesa de Gales sabe exactamente cómo mover la aguja del estilo para cada ocasión. Ella llegó al lugar con esa calma afable que suele transmitir en actos vinculados a la salud mental infantil, una causa que abraza desde hace años y que volvió a remarcar con esta aparición. En lugar de sus trajes estructurados, ya casi un uniforme reciente en ella, recuperó la silueta femenina y elegante que la acompañó en sus primeros años de vida pública.

Kate recorrió las instalaciones del centro, una organización de la que era patrona desde 2016, y se sentó a conversar con familias, jóvenes y profesionales que participaban de un proyecto dedicado a fortalecer a los health visitors, esos especialistas que acompañan el desarrollo emocional y social de bebés y niños pequeños. La princesa escuchó con atención, preguntó con interés y se sumó a mesas donde se debatía cómo crear entornos que sostuvieran el bienestar infantil.

Uno de los momentos más comentados fue su encuentro con el director ejecutivo del centro, el profesor Eamon McCrory. Durante ese intercambio, Kate profundizó sobre los programas de formación e investigación que llevan adelante y que buscan reforzar las redes de apoyo para las familias. A lo largo de su recorrido, la princesa dejó claro que su agenda pública seguía atravesada por esa convicción que repetía una y otra vez: que el amor, la atención y la seguridad emocional en los primeros años resultaban claves para que un niño creciera con equilibrio. Lo definió como su “trabajo de vida”, marcando nuevamente el rumbo de su labor institucional.

En medio de esa jornada de conversaciones profundas, su estilismo jugó su propio papel. Kate eligió un vestido bicolor en gris azulado y negro, con un microestampado de pata de gallo que le sumaba dinamismo sin perder elegancia. La prenda, firmada por Emilia Wickstead, estaba confeccionada en georgette y presentaba un estilo midi ajustado, ceñido en la cintura y con un top de cuello camisero. Lo había estrenado en Boston en 2022, y ahora lo retomó tres años más tarde con la misma solvencia.

Mientras que en aquel viaje lo acompañó con un cinturón fino en la misma tela, esta vez optó por uno más ancho, que marcó la silueta del look con un trazo actualizado. Combinó el vestido con salones grises efecto pitón de Hugo Boss, y para romper el binomio de colores del look, llevó un bolso de DeMellier en ante marrón, el modelo Hudson, que equilibró la gama y le dio un guiño chic al conjunto.