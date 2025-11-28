Pollo frío con mostaza y eneldo: una receta liviana y fresca para comidas veraniegas
Una receta fácil que lleva pollo, hierbas y un aderezo suave, ideal para ensaladas rápidas, comidas frías y almuerzos saludables durante los días de calor.
Este pollo frío marinado en mostaza y eneldo es una solución rápida y fresca para los días de calor. Es una receta que se arma en pocos minutos usando pollo ya cocido, servido sobre hojas verdes, y funciona tanto como ensalada principal como en sándwiches o wraps.
Ingredientes
-
2 pechugas de pollo cocidas
1 cucharada de mostaza
2 cucharadas de yogurt natural
1 chorrito de jugo de limón
1 cucharadita de eneldo
Mix de hojas verdes
Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
-
Cortás o desmenuzás el pollo cocido.
Mezclás la mostaza, el yogurt, el limón y el eneldo.
Sumás el pollo y lo integrás bien.
Colocás sobre hojas verdes.
Salpimentás y servís frío. ¡Y listo!