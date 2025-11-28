Presenta:

Estilo

|

Receta

Pollo frío con mostaza y eneldo: una receta liviana y fresca para comidas veraniegas

Una receta fácil que lleva pollo, hierbas y un aderezo suave, ideal para ensaladas rápidas, comidas frías y almuerzos saludables durante los días de calor.

MDZ Estilo

Prepará el pollo frío con mostaza más rico.

Prepará el pollo frío con mostaza más rico.

Este pollo frío marinado en mostaza y eneldo es una solución rápida y fresca para los días de calor. Es una receta que se arma en pocos minutos usando pollo ya cocido, servido sobre hojas verdes, y funciona tanto como ensalada principal como en sándwiches o wraps.

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo cocidas

  • 1 cucharada de mostaza

  • 2 cucharadas de yogurt natural

  • 1 chorrito de jugo de limón

  • 1 cucharadita de eneldo

  • Mix de hojas verdes

  • Sal y pimienta

Eleva tu cocina: pollo a la mostaza y miel, la receta estrella Foto: La Opinión Austral
La mejor receta para los días de calor.

La mejor receta para los días de calor.

Paso a paso de la receta

  1. Cortás o desmenuzás el pollo cocido.

  2. Mezclás la mostaza, el yogurt, el limón y el eneldo.

  3. Sumás el pollo y lo integrás bien.

  4. Colocás sobre hojas verdes.

  5. Salpimentás y servís frío. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas