Receta de zarzuela de mariscos: sabor mediterráneo irresistible para sorprender en casa
Prepara esta receta paso a paso de zarzuela de mariscos, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de zarzuela de mariscos es un clásico mediterráneo lleno de aromas marinos y tradición culinaria, perfecta para ocasiones especiales y comidas familiares. Preparar esta receta en casa permite disfrutar una combinación equilibrada de pescados y mariscos en una salsa nutritiva y reconfortante que realza los sabores del mar.
Ingredientes para una zarzuela de mariscos perfecta
Rinde: 4 porciones.
- 300 g de merluza en trozos.
- 200 g de calamares en anillas.
- 200 g de gambas.
- 200 g de mejillones.
- 150 g de almejas.
- 1 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 1 tomate maduro.
- 1 vaso de vino blanco.
- 500 ml de caldo de pescado.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 hoja de laurel.
- Perejil fresco.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- Harina (opcional para espesar).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Limpia bien los mariscos y reserva.
2- Sofríe la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva hasta que estén dorados.
3- Añade el tomate rallado y cocina hasta obtener un sofrito concentrado.
4- Incorpora el vino blanco y deja reducir el alcohol.
5- Agrega el caldo de pescado y la hoja de laurel.
6- Introduce los calamares y cocina durante 10 minutos.
7- Añade la merluza y cocina suavemente.
8- Incorpora gambas, mejillones y almejas.
9- Rectifica sal y pimienta y cocina hasta que se abran los moluscos.
10- Espolvorea perejil fresco antes de servir.
De la cocina a la mesa
La zarzuela de mariscos es una receta que simboliza la riqueza gastronómica del mar y la elegancia de la cocina tradicional. Su mezcla de pescados y mariscos crea una sinfonía de sabores intensos, equilibrados y profundamente reconfortantes. Preparar esta receta permite experimentar una comida completa, nutritiva y visualmente atractiva que destaca por su aroma y textura. Además, esta elaboración admite variaciones según los ingredientes disponibles, manteniendo siempre su esencia marinera. Servida caliente y acompañada de buen pan, esta receta convierte cualquier comida en un momento especial lleno de calidez, sabor y tradición compartida. ¡A disfrutar!