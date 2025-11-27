Presenta:

Receta de zarzuela de mariscos: sabor mediterráneo irresistible para sorprender en casa

Prepara esta receta paso a paso de zarzuela de mariscos, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.

Candela Spann

La receta de zarzuela de mariscos recibe su nombre por la variedad de ingredientes que combina, de forma similar a una obra musical con diferentes voces, lo que la convierte en una receta rica en matices y contrastes de sabores.

Esta receta de zarzuela de mariscos es un clásico mediterráneo lleno de aromas marinos y tradición culinaria, perfecta para ocasiones especiales y comidas familiares. Preparar esta receta en casa permite disfrutar una combinación equilibrada de pescados y mariscos en una salsa nutritiva y reconfortante que realza los sabores del mar.

Cada región costera adapta la receta original según los productos disponibles, por lo que no existe una única versión oficial, sino múltiples interpretaciones que enriquecen esta tradicional receta.
Ingredientes para una zarzuela de mariscos perfecta

Rinde: 4 porciones.

  • 300 g de merluza en trozos.
  • 200 g de calamares en anillas.
  • 200 g de gambas.
  • 200 g de mejillones.
  • 150 g de almejas.
  • 1 cebolla.
  • 2 dientes de ajo.
  • 1 tomate maduro.
  • 1 vaso de vino blanco.
  • 500 ml de caldo de pescado.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 hoja de laurel.
  • Perejil fresco.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta al gusto.
  • Harina (opcional para espesar).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Limpia bien los mariscos y reserva.

2- Sofríe la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva hasta que estén dorados.

3- Añade el tomate rallado y cocina hasta obtener un sofrito concentrado.

4- Incorpora el vino blanco y deja reducir el alcohol.

5- Agrega el caldo de pescado y la hoja de laurel.

6- Introduce los calamares y cocina durante 10 minutos.

7- Añade la merluza y cocina suavemente.

8- Incorpora gambas, mejillones y almejas.

9- Rectifica sal y pimienta y cocina hasta que se abran los moluscos.

10- Espolvorea perejil fresco antes de servir.

Aunque hoy se considera una receta típica del Mediterráneo, la zarzuela nació como una receta humilde de pescadores que aprovechaban los mariscos y pescados menos valorados para crear un plato lleno de sabor.
De la cocina a la mesa

La zarzuela de mariscos es una receta que simboliza la riqueza gastronómica del mar y la elegancia de la cocina tradicional. Su mezcla de pescados y mariscos crea una sinfonía de sabores intensos, equilibrados y profundamente reconfortantes. Preparar esta receta permite experimentar una comida completa, nutritiva y visualmente atractiva que destaca por su aroma y textura. Además, esta elaboración admite variaciones según los ingredientes disponibles, manteniendo siempre su esencia marinera. Servida caliente y acompañada de buen pan, esta receta convierte cualquier comida en un momento especial lleno de calidez, sabor y tradición compartida. ¡A disfrutar!

