Bruschettas de tomate, albahaca y ajo confitado: la receta de una entrada fresca y aromática

Las bruschettas siempre funcionan, pero en verano se vuelven aún más protagonistas porque se preparan en pocos minutos y no requieren más que ingredientes frescos y bien combinados. En esta receta, el tomate y la albahaca perfumada hacen un dúo imbatible, con un toque de ajo confitado que lo vuelve exquisito. Así que... ¡manos a la obra!