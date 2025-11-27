Presenta:

Estilo

|

Receta

Bruschettas de tomate, albahaca y ajo confitado: la receta de una entrada fresca y aromática

Una receta simple y elegante que lleva tomate, hierbas frescas y ajo, perfecta para picadas, almuerzos ligeros y opciones frías para los días de calor.

MDZ Estilo

Probá esta receta sencilla para acompañar en los días de calor.

Probá esta receta sencilla para acompañar en los días de calor.

Las bruschettas siempre funcionan, pero en verano se vuelven aún más protagonistas porque se preparan en pocos minutos y no requieren más que ingredientes frescos y bien combinados. En esta receta, el tomate y la albahaca perfumada hacen un dúo imbatible, con un toque de ajo confitado que lo vuelve exquisito. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 1 pan tipo baguette

  • 2 tomates picados

  • 1 puñado de albahaca

  • 3 dientes de ajo confitado

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta

article_2515
Las bruschettas más ricas.

Las bruschettas más ricas.

Paso a paso de la receta

  1. Tostás las rodajas de pan.

  2. Mezclás el tomate con la albahaca y salpimentás.

  3. Untás cada tostada con el ajo confitado.

  4. Sumás la mezcla de tomate encima.

  5. Terminás con un hilo de aceite. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas