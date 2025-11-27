Bruschettas de tomate, albahaca y ajo confitado: la receta de una entrada fresca y aromática
Una receta simple y elegante que lleva tomate, hierbas frescas y ajo, perfecta para picadas, almuerzos ligeros y opciones frías para los días de calor.
Las bruschettas siempre funcionan, pero en verano se vuelven aún más protagonistas porque se preparan en pocos minutos y no requieren más que ingredientes frescos y bien combinados. En esta receta, el tomate y la albahaca perfumada hacen un dúo imbatible, con un toque de ajo confitado que lo vuelve exquisito. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
1 pan tipo baguette
2 tomates picados
1 puñado de albahaca
3 dientes de ajo confitado
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
-
Tostás las rodajas de pan.
Mezclás el tomate con la albahaca y salpimentás.
Untás cada tostada con el ajo confitado.
Sumás la mezcla de tomate encima.
Terminás con un hilo de aceite. ¡Y listo!