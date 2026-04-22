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Esta receta de helado de banana con chocolate se ganará tu corazón

Receta de helado de banana con chocolate, un postre cremoso, natural y fácil ideal para disfrutar en minutos.

Candela Spann

Helado de banana y chocolate, receta fácil

Helado de banana y chocolate, receta fácil

Shutterstock

Esta receta de helado de banana con chocolate es ideal para quienes buscan un postre simple, cremoso y natural. La banana aporta dulzor y textura, mientras que el chocolate suma intensidad. Es una delicia fácil, rápida y perfecta para disfrutar algo frío y casero en minutos. ¡Manos a la obra!

Receta de helado de banana con chocolate
Receta de helado de banana con chocolate

Receta de helado de banana con chocolate

Ingredientes (rinde 3 porciones)

  • Banana madura — 3 unidades
  • Cacao amargo — 30 gramos
  • Chocolate picado — 80 gramos
  • Leche — 50 mililitros
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear helado de banana con chocolate delicioso

1- Cortar la banana en rodajas y llevar al freezer hasta que esté bien congelada.

2- Colocar la banana congelada en una procesadora.

3- Agregar el cacao amargo, la leche y la esencia de vainilla.

4- Procesar hasta lograr una textura cremosa.

5- Incorporar el chocolate picado y mezclar.

6- Servir el helado de banana con chocolate en el momento o llevar al freezer para más firmeza.

Cómo hacer helado de banana casero, la receta
C&oacute;mo hacer helado de banana casero, la receta

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De la cocina a la mesa

El helado de banana con chocolate es una opción perfecta para disfrutar algo dulce de manera simple y natural. Esta receta aprovecha el dulzor de la fruta para lograr una preparación cremosa sin necesidad de crema. El cacao y el chocolate aportan un sabor intenso que combina muy bien con la banana. Además, es muy fácil de hacer y no requiere más que unos minutos de preparación. Ideal para días calurosos o para un antojo rápido, este helado casero es práctico, rico y una excelente alternativa a los postres tradicionales. ¡A disfrutar!

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