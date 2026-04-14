Receta de el budín de avena más rico con banana y chocolate

Receta de budín de avena, banana y chocolate casero, húmedo y saludable. Ideal para desayunos o meriendas con ingredientes simples y mucho sabor.

Candela Spann

Saludable, fácil y delicioso:receta de budín de avena, banana y chocolate

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de budín de avena, banana y chocolate es ideal para disfrutar algo dulce, casero y más saludable. La combinación de banana madura, avena y chocolate crea una textura húmeda y un sabor irresistible. Es perfecta para desayunos o meriendas, fácil de preparar y con ingredientes simples que seguro tenés en casa.

Delicioso y saludable este budín
Esta receta es muy elegida en versiones fit

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • Avena arrollada: 200 gramos.
  • Bananas maduras: 300 gramos.
  • Huevos: 2 unidades (120 gramos aprox.).
  • Leche: 120 mililitros.
  • Aceite: 50 mililitros.
  • Azúcar: 80 gramos.
  • Polvo de hornear: 10 gramos.
  • Esencia de vainilla: 5 mililitros.
  • Chocolate picado o chips: 100 gramos.

Paso a paso para crear un budín delicioso

1- Precalentá el horno a 180 °C.

2- Pisá las bananas hasta lograr un puré.

3- Agregá los huevos, el azúcar, el aceite, la leche y la esencia de vainilla.

4- Mezclá bien hasta integrar todo.

5- Sumá la avena arrollada y el polvo de hornear.

6- Incorporá el chocolate picado o chips.

7- Volcá la mezcla en un molde previamente engrasado.

8- Horneá durante 35 a 45 minutos hasta que esté cocido.

9- Dejá enfriar, desmoldá y cortá en porciones.

Receta con ingredientes simples
Esta receta aprovecha bananas bien maduras

De la cocina a la mesa

Este budín de avena, banana y chocolate es una receta perfecta para quienes buscan algo rico y casero sin resignar lo nutritivo. La banana aporta dulzor natural, mientras que la avena suma textura y saciedad. El toque de chocolate lo convierte en una opción irresistible para cualquier momento del día. Podés adaptarlo fácilmente usando menos azúcar o agregando frutos secos para variar. Es ideal para acompañar unos mates o un café, y también para tener algo listo durante la semana. ¡Y a disfrutar!.

