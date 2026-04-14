Receta de el budín de avena más rico con banana y chocolate
Esta receta de budín de avena, banana y chocolate es ideal para disfrutar algo dulce, casero y más saludable. La combinación de banana madura, avena y chocolate crea una textura húmeda y un sabor irresistible. Es perfecta para desayunos o meriendas, fácil de preparar y con ingredientes simples que seguro tenés en casa.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- Avena arrollada: 200 gramos.
- Bananas maduras: 300 gramos.
- Huevos: 2 unidades (120 gramos aprox.).
- Leche: 120 mililitros.
- Aceite: 50 mililitros.
- Azúcar: 80 gramos.
- Polvo de hornear: 10 gramos.
- Esencia de vainilla: 5 mililitros.
- Chocolate picado o chips: 100 gramos.
Paso a paso para crear un budín delicioso
1- Precalentá el horno a 180 °C.
2- Pisá las bananas hasta lograr un puré.
3- Agregá los huevos, el azúcar, el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
4- Mezclá bien hasta integrar todo.
5- Sumá la avena arrollada y el polvo de hornear.
6- Incorporá el chocolate picado o chips.
7- Volcá la mezcla en un molde previamente engrasado.
8- Horneá durante 35 a 45 minutos hasta que esté cocido.
9- Dejá enfriar, desmoldá y cortá en porciones.
De la cocina a la mesa
Este budín de avena, banana y chocolate es una receta perfecta para quienes buscan algo rico y casero sin resignar lo nutritivo. La banana aporta dulzor natural, mientras que la avena suma textura y saciedad. El toque de chocolate lo convierte en una opción irresistible para cualquier momento del día. Podés adaptarlo fácilmente usando menos azúcar o agregando frutos secos para variar. Es ideal para acompañar unos mates o un café, y también para tener algo listo durante la semana. ¡Y a disfrutar!.