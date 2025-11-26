Quién está detrás de La Vigilia, la polémica bodega vinculada con la AFA

La lista de polémicas de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) por estos días parece una eterna sucesión de Mamushkas. Es que las irregularidades que se han dado tanto dentro como fuera de las canchas han hecho que la lupa se pose en los movimientos, sobre todo financieros, de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros tantos dirigentes.

La más reciente es la denuncia que realizó la Dirección General Impositiva ante la Justicia a la financiera Sur Finanzas SA, ligada al mandamás del fútbol argentino, por una maniobra de lavado que podría llegar a los $818.000 millones. Esto se suma a la gran polémica declaración de Rosario Central como “Campeón de Liga” por ser el mejor equipo de la tabla anual -un título inexistente hasta hace una semana-, el enfrentamiento con Estudiantes de La Plata, las polémicas con los arbitrajes, la no revocación del contrato con Torneos y Competencias por los derechos de televisación del ascenso, y así podríamos seguir.

En el medio, entre los negocios oficiales de la AFA y sus dirigentes y otros tantos que tendrían un tinte irregular apareció Mendoza, la vitivinicultura y la gastronomía. En redes sociales, principalmente en X -que parece ser el bastión de la contienda contra los desmanejos de la gestión de Tapia- más de uno mencionó a la bodega La Vigilia y al restaurante Rope como dos proyectos que pertenecerían al “Chiqui”.

Aunque más de uno en conversaciones informales y off the record ha deslizado que se trata de “la bodega de Chiqui Tapia”, lo cierto es que desde los papeles el dirigente sanjuanino no aparece en la escena. Sin embargo, el proyecto sí tiene al menos una vinculación con la Asociación del Fútbol Argentino, ya que quien se presenta como dueña es Florencia Sartirana, gerente de Finanzas de AFA.

De acuerdo a la información que ella misma ha proporcionado en la red social Linkedin, está vinculada a las finanzas de la entidad madre del fútbol argentino desde octubre de 2001, donde comenzó como asistente en el área que actualmente gerencia.

En cuanto a la bodega, ubicada en el Valle de Uco, en el departamento de Tunuyán, sobre 94, KM 11, en el ingreso a The Vines, nació en 2019 y se inauguró en noviembre de 2022. Los vinos comenzaron a elaborarlos desde 2018 en las instalaciones The Vines, para 2022 se trasladaron a Giménez Riili y a partir de 2023 lo hicieron en su propio edificio.

El establecimiento tiene 1.700 m2 y una capacidad de 200.000 litros. Está equipada con tecnología de última generación, tanques de acero inoxidable, mates de cemento y vasijas Cocciopesto hechas de arena, piedra molida, cemento y arcilla. La enología está a cargo de Marcelo Paiva, joven enólogo con anterior paso por Giménez Riili.

A eso se le suma la propuesta gastronómica de Rope, un restaurante que cuenta con la asesoría de Juliana López May y ofrece opciones de almuerzos, medias tardes y cenas todos los días, a excepción de los miércoles.

Obras arquitecto Charly Gonzaléz BODEGA LA VIGILIA 3 Gentileza Arq. Charly Gonzaléz

Del silencio a la exposición

En los primeros años del proyecto, la reserva sobre los propietarios del lugar era absoluta. Pese a los rumores de vinculación de la bodega con la AFA, su dueña había optado desde un primer momento por el perfil bajo, incluso optando por no mencionar ni siquiera su nombre de pila en los medios.

Sin embargo, este 2025 eso cambió. Florencia Sartirana brindó una entrevista al programa local “Pasión por el vino”, donde se presentó como “una mujer argentina de 45 años” que desarrolla el proyecto La Vigilia, donde hacen “turismo enológico” que tiene su restaurante, “que ofrece una oferta gastronómica amplia”.

“Este proyecto fue creado hace muchos años, con ganas de trascender en las generaciones y dejar una huella importante en nuestro país”, había dicho en la charla que se dio en el mes de junio en los jardines de la bodega.

Florencia Sartirana, gerente de Finanzas de AFA. Florencia Sartirana, gerente de Finanzas de AFA, en el año 2017. X: @AFA

Según comentó en la entrevista, fue “un flechazo con la montaña” lo que la llevó “de a poquito” a instalarse “primero comprando un acre -sic-, después otro”. Además, reveló que el proyecto se llama La Vigilia porque es “de estar con los ojos muy abiertos, expectante de que sucedan cosas”.

Pero, el silencio parece haber vuelto a La Vigilia. Pese a los intentos de MDZ Online por esclarecer la vinculación del negocio con los dirigentes del fútbol argentino, no se pudo establecer contactos con la bodega.