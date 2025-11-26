"Pablo Toviggino no está sólo": el enérgico comunicado de la Liga Mendocina de Fútbol

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino , presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino , recibió el respaldo de la Liga Mendocina de Fútbol . La entidad madre del fútbol local sacó este martes por la noche un comunicado apoyando al polémico dirigente en medio de la conflicto por el título otorgado a Rosario Central .

" Pablo Toviggino no está solo ", reza el comunicado firmado por el presidente de la Liga local, Omar Sperdutti .

El fútbol argentino atraviesa un momento de suma tensión luego del título otorgado a Rosario Central, en las oficinas de AFA . A raiz de eso, Estudiantes de La Plata fue obligado a realizar el pasillo al campeón y lo hizo de espaldas.

Todo esto, en medio de los polémicos arbitrajes, de la pésima organización de los torneos locales y de las sospechas de todo tipo que rodean sobre todo al ascenso, que reactivaron el enfrentamiento entre los máximos dirigentes de AFA y Juan Sebastián Verón , presidente de Estudiantes de La Plata, principalmente.

Y como siempre ocurre en estos casos, las ligas locales de todo el país salen a respaldar a Toviggino, quien aparece en el ojo de la tormenta no sólo por su cargo dentro del fútbol argentino, sino por sus polémicas reacciones a través de las redes sociales.

"Esta institución expresa su enérgico repudio frente a las amenazas, agravios y la difusión no autorizada de datos personales que ha sufrido el señor Pablo Toviggino, afectando su integridad, su seguridad y la de su entorno familiar", expresa el comunicado difundido a través de las redes sociales.

Al mismo tiempo, aclara que las ligas de todos el país ratifican su "liderazgo, gestión y visión federal, que cuenta con el respaldo de Claudio Tapia".

Por otro lado, en uno de los párrafos más polémicos, destacan: "Reconocemos que el trabajo desarrollado ha implicado enfrentar intereses particulares que históricamente han intentado apropiarse del fútbol del interior, priorizando beneficios individuales por sobre el crecimiento colectivo y el respeto por el caracter social de nuestras asociaciones civiles".

El enfrentamiento entre quienes defienden la gestión actual del fútbol argentino y quienes están en la vereda de enfrente de la misma suma en estos momentos un nuevo capítulo, que parece el más duro de todos. Qué pasará en un futuro cercano es una incógnita.

El comunicado completo