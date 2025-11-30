Rosalía visitó a Charly García y le hizo un regalo que se volvió viral

El músico compartió la postal en su cuenta de Instagram y un detalle no pasó desapercibido.

Rosalía revolucionó al país con su llegada en los últimos días y, por supuesto, aprovechó su estadía para recorrer diferentes lugares. A uno de los primeros programas que asistió fue a Nadie Dice Nada, de Nicolás Occhiato, y también fue entrevistada por Mario Pergolini.

De hecho, el ciclo de El Trece y el ciclo de LUZU TV se vieron beneficiados, ya que ambos lograron obtener un número de audiencia notable. Por el lado del streaming, llegaron a tener más de 300.000 viendo el vivo y Otro Día Perdido tocó los 7 puntos de rating, mejorando de gran manera respecto a emisiones anteriores.

La cantante visitó La Bombonera y hasta ingresó al campo de juego donde decidió ponerse la camiseta del Xeneize mientras miraba cada rincón del estadio. Lo que se volvió tendencia en las últimas horas fue el encuentro cumbre que tuvo con Charly García.

El encuentro entre Rosalía y Charly García Charly García con Rosalía Charly García junto a Rosalía. Foto: Instagram / @charlygarcia. El artista argentino compartió una imagen junto a Rosalía y se volvió viral en cuestión de horas. En la imagen que subió el cantante se los puede ver a ambos sentados juntos en un hermoso sillón rojo.