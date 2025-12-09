Antonela Roccuzzo brilló en Florida con el look clave del verano

En la final de la MLS 2025, mientras el estadio se sacudía con cada movimiento de Lionel Messi rumbo a su primer título con el Inter Miami, Antonela Roccuzzo estaba ahí para alentar a su marido con un look perfecto para la ocasión, con un accesorio estrella que se robó toda la atención.

Sus lentes chicos, geométricos y metalizados, fueron el primer detalle contundente, con un brillo dorado en la montura y el cristal ahumado ovalado que le dio un toque retro. El formato de esos lentes recordaba ese revival dosmilista que está más presente que nunca en la moda.

No obstante, los lentes eran solo una parte de la ecuación, puesto que el verdadero punto alto del look fue ese top strapless tipo bandana que llevó con la seguridad de quien entiende cuándo una prenda puede elevar una silueta. En gamuza beige malta, con la suavidad característica del material y el borde de cuero tonal marcando un contorno elegante, la pieza decía todo antes de que alguien preguntara la marca, con el logo de Miu Miu visible en el frente.

Combinó el top con jeans tiro alto y corte ancho, lo que bajó a tierra el look. Lució un denim amplio, cómodo, que jugaba a favor de su silueta y sumó joyería dorada mínima, casi un destello, y un reloj que acompañaba la vibra sporty.