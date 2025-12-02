Así fue el look CHIC de Antonela Roccuzzo en el partido del Inter Miami

Cuero, denim y lujo minimalista marcaron el estilo de Antonela Roccuzzo para ir a apoyar a Messi. ¡Mirá!

Antonela Roccuzzo apareció en redes sociales con lo que llamó su “look de partido”, acompañado por un corazón negro, aunque la publicación superó rápidamente los 480 mil likes.

Para asistir al encuentro entre Inter Miami y New York City, el mismo partido en el que el equipo de Messi se consagró campeón de la Conferencia Este de la MLS, Antonela eligió lucir una campera de cuero marrón de Alaïa, con un corte clásico y limpio que funciona como pieza eterna en cualquier guardarropa. Debajo llevó un crop top negro de hilo, firmado por Saint Laurent.

La parte inferior del outfit reforzó esa vibra urbana sofisticada, con un par de baggy jeans de tiro alto y silueta amplia de J01Studio que le dio un aire más despreocupado y que contrastaba con la elegancia de los accesorios.

Para cerrar el conjunto, eligió botas con punta y dos complementos de lujo que potenciaron la impronta del total look, siendo estos una mini bag negra de Alaïa y aros delicados de Tiffany & Co.