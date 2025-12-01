Los look invernales de Charlène de Monaco y su hija para el acto navideño real

Charlène de Monaco y su hija conquistaron la apertura navideña con unos looks a juego que combinaron ternura, lujo y tradición.

Este año, la apertura de la temporada navideña en Mónaco tuvo un brillo distinto gracias a Charlène y su hija Gabriella, que apostaron por una dupla estética que funcionó como espejo perfecto entre ambas. La familia Grimaldi inauguró las celebraciones con el tradicional encendido de luces y, más allá del aura festiva, lo que realmente marcó la jornada fueron los looks perfectamente coordinados.

El evento, realizado en la Place du Palais, mostró al príncipe Alberto junto a Charlène y los mellizos, Jacques y Gabriella, todos presentes para oprimir el botón dorado que dio comienzo al espectáculo luminoso. Según detalló Paris Match, los chicos presionaron el botón al mismo tiempo y, apenas lo hicieron, un villancico llenó la plaza mientras el casino de Montecarlo encendió su fachada. Las 6.000 luces del enorme árbol navideño también se iluminaron, acompañadas por escenas miniatura dentro de bolas de nieve que colgaban de sus ramas.

Para la ocasión, la princesa apostó por un abrigo marrón chocolate con estampado tipo damasco, una pieza larga, ajustada en la cintura y de doble botonadura, confeccionada en lana y cachemira por Farfetch. Ese abrigo, que está valuado en 2.990 euros, se convirtió en el centro absoluto de su look, siendo equilibrado con un cuello blanco, guantes de piel marrón y botas al tono.

Su hija Gabriella acompañó la elección de su madre, pero desde un ángulo completamente infantil y delicado. Lució un conjunto en tweed blanco con toques dorados, compuesto por abrigo y vestido confeccionados en el mismo tejido, que construyeron una imagen casi de cuento. Sumó un jersey blanco de cuello alto, medias a juego y unas bailarinas del mismo tono, cerrando un look angelical reforzado por un moño bajo que sostuvo su melena rubia.