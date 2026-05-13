Estos son los números de la suerte para hoy miércoles 13 de mayo

Todos tenemos números de la suerte . Estamos en tiempos difíciles y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo contar con una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques ya sea visualizándolos o bien incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa misma cantidad para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel. Foto: Efe. Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel. Foto: Efe.

La cita motivacional del día de hoy

"La mejor vida no es la más duradera, sino aquella que está repleta de buenas acciones" - Marie Curie.

El proverbio chino de hoy

"No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 11, 23, 35, 41, 46

Tauro

2, 7, 15, 24, 33, 49

Géminis

5, 9, 14, 21, 35, 41

Cáncer

7, 12, 23, 26, 32, 46

Leo

4, 17, 25, 31, 42, 48

Virgo

2, 9, 13, 24, 31, 42

Libra

5, 14, 16, 25, 33, 46

Escorpio

7, 12, 26, 31, 37, 44

Sagitario

6, 13, 22, 32, 40, 49

Capricornio

1, 8, 17, 26, 34, 45

Acuario

3, 12, 24, 33, 38, 44

Piscis

2, 7, 15, 26, 32, 47