Charlène de Mónaco apostó al diseño conceptual y mostró un look inspirado en los clásicos franceses

La princesa Charlène de Mónaco sorprendió en Monte Carlo con un diseño de Edward Achour que agotó talles en pocas horas. ¡Mirá!

Charlène de Mónaco y su look con efecto óptico que homenajeó al chic francés.

Charlène de Mónaco dejó atrás, al menos por un momento, esa sobriedad que suele definir muchas de sus apariciones públicas. En Monte Carlo, durante la visita a una exposición dedicada a joyas arqueológicas, presentó un conjunto de lo más llamativo.

Lo primero que atrapó las miradas fue el top, una prenda que engañó a todos ya que, a simple vista, parecía estar compuesto por varias capas de camisa, chaqueta, solapas y ribetes…, pero en realidad se trató de una sola pieza diseñada para simular ese efecto. Charlène lo llevó con una soltura impecable, permitiendo que los paneles, los ribetes blancos y las mangas semitransparentes construyeran un equilibrio.

El pantalón acompañó la idea, y estaba confeccionado en gasa, incorporando líneas blancas verticales y un borde que imitó la estructura de una falda midi. En reposo, muchos espectadores creyeron ver una silueta completamente diferente, pero en movimiento, la prenda reveló su naturaleza.

Para terminar de redondear la propuesta, la princesa eligió perlas, zapatos negros de punta fina con tacón bajo y un clutch a tono.

El creador de este diseño fue Edward Achour, un parisino reconocido por reinterpretar códigos del guardarropa clásico francés y elevarlos. Después de que Charlène luciera el look, varias tallas del conjunto se agotaron rápidamente en la tienda online del diseñador. El top tenía un valor de 696 euros, mientras que el pantalón llegaba a 895 euros.