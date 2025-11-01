El look monocromático de Charlène de Mónaco que impone el "lujo silencioso" europeo

La princesa Charlène de Mónaco apostó por un conjunto neutro de sastrería moderna. No te pierdas las fotos.

Charlène de Mónaco volvió a hacer gala de su estilo impecable con un traje sastre en tono camel que resumió todo lo que el nuevo lujo silencioso representa. Su aparición en Montecarlo, durante una reunión de fundación, nos mostró que las prendas neutras y bien cortadas son el verdadero lenguaje de la elegancia contemporánea.

El conjunto consistió de un blazer cruzado y pantalón recto, luciendo por debajo,una remera blanca al cuerpo que suavizó el look, mientras que los stilettos al tono elevaron la silueta sin necesidad de exagerar.

El look monocromático, tan propio del estilo monegasco, proyectó autoridad y todo respondía a un concepto de elegancia depurada donde el protagonismo lo tiene la calidad de los materiales y la precisión del corte.

El camel, color históricamente asociado al lujo discreto, se convirtió en su mejor aliado, puesto que combina con todo, realza todos los tonos de piel y transmite una sensación de calma y frescura ideal para el verano.