Receta paso a paso para un pastel de papas espectacular
Con puré y relleno de carne bien condimentada, esta receta de pastel de papas es un clásico de la cocina casera que nunca pasa de moda.
Si hay un plato que representa la comida casera como pocos, ese es el pastel de papa. Una fuente humeante que al servirse deja ver esa capa de carne bien condimentada que es sabor a hogar. Es la receta reconfortante por excelencia, perfecta para un almuerzo en familia o para cuando necesitamos un poco de ese mimo en forma de comida.
Ingredientes
- 500 g de papas
- 300 g de carne picada
- 1 cebolla
- 1 huevo
- 50 g de manteca
- 100 ml de leche
- 50 g de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso de la receta
- Pelá las papas y cocinalas en agua con sal hasta que estén tiernas.
- Pisalas y mezclalas con manteca y leche para hacer un puré.
- En una sartén cocinar la cebolla picada.
- Agregar la carne y condimentar.
- En una fuente para horno colocar una capa de puré.
- Agregar el relleno de carne.
- Cubrir con más puré.
- Espolvorear queso rallado.
- Hornear a 200 °C durante 20 minutos hasta dorar. ¡Y listo!