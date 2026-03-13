Estos son los números de la suerte para hoy viernes 13 de marzo

Qué números favorecen a cada uno de los signos del zodíaco. Además, un proverbio chino y una cita para meditar e incorporar a tu vida.

Los números de la suerte de hoy.

Estamos en tiempos difíciles y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo contar con una guía o "manotear" un consejo.

Los números de la suerte video MDZ En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques ya sea visualizándolos o bien incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa misma cantidad para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.