Doja Cat rinde tributo a Tina Turner con un look feroz en Hollywood

Lo que hizo Doja Cat en Vogue World dejó a todos sin palabras. Revivió a Tina Turner con un look que deslumbró al mundo.

Doja Cat encendió Hollywood y desató la ovación del público en el evento Vogue World 2025. La artista, que lanzó su nuevo álbum Vie el mes pasado, sorprendió al interpretar una poderosa versión de su éxito Gorgeous vestida con un atuendo que evocó a Tina Turner en su mejor época.

Doja Cat deslumbró en su aparición Su look fue un homenaje directo a la icónica cantante en la película Mad Max: Más allá de la cúpula del trueno. Doja Cat apareció con un vestido de cota de malla que recordaba al que Tina Turner llevó en 1985, diseñado originalmente por Norma Moriceau. El encargado de recrear esta pieza legendaria fue Michael Schmidt, el mismo diseñador que colaboró con Turner en múltiples ocasiones, logrando un resultado tan impactante como el original.

tina turner Doja Cat alucinó con esta puesta en escena. La prenda, con hombros definidos y un brillo metálico hipnótico, transformó a Doja en una heroína moderna del escenario. Mostró poder, elegancia y audacia, mientras las luces de la pasarela realzaban el destello del metal.