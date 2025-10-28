Embarazo con glamour: el elegante look negro de Oriana Sabatini

Mirá el vestido premamá que Oriana Sabatini lució en la boda del Peque Schwartzman. Un look de embarazada moderno y empoderado.

Oriana Sabatini fue una de las invitadas más esperadas en la boda de Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino. Con casi cinco meses de embarazo, la cantante argentina apareció con un look que fue la perfecta traducción del llamado “pregnant power dressing”, es decir, vestir el embarazo con fuerza y elegancia.

Para la ocasión, eligió un diseño de Marcelo Giacobbe en color negro, de líneas rectas y escote profundo en V. El vestido, de silueta alargada y espalda descubierta, se ajustaba suavemente bajo el pecho con un lazo delgado que marcó su incipiente pancita.

Los recortes laterales sumaron un toque atrevido, mientras los ribetes plateados le dieron el brillo justo para una noche de gala. Para equilibrar, Oriana completó el look con un blazer negro estructurado que le sumó formalidad y textura visual, y unas sandalias al tono que reforzaron el efecto monocromático.

El maquillaje era luminoso y de acabado natural, que acompañó sin competir, con un delineado sutil, rubor cálido y labios nude. Su cabello, lo llevó peinado hacia atrás con ondas suaves. Para cerrar, eligió joyas de Jean Pierre Joyeros, una firma que suele acompañarla en sus apariciones más importantes.