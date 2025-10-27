Mirá el look de 15.500 euros que usó Valeria Mazza para homenajear a Armani en Milán

Mirá el look de Valeria Mazza en el desfile más emotivo de Armani. Una pieza de tul azul profundo que celebró la artesanía italiana.

Valeria Mazza estuvo presente en el desfile de Giorgio Armani en Milán, correspondiente a la temporada Spring/Summer 2026, el primero tras la muerte del diseñador. Una cita que marcó un antes y un después para la maison y en la que su presencia fue recibida como un gesto de respeto.

Para la ocasión, Valeria eligió un vestido de la propia casa, valuado en €15.500. Confeccionado en tul azul profundo y bordado en cristales. El diseño se destacó por su escote en pico, tirantes finos incrustados con cristales, un nudo en la cintura y una abertura frontal drapeada.

El trabajo artesanal fue lo más comentado, con cristales bicolor trenzados en un motivo geométrico, ribetes termosellados y acabados perfectos que demostraban el savoir faire italiano. En su interior, el vestido incluía una minifalda cosida que reforzaba el acabado de lujo.

Su look se leyó como un homenaje al legado de Armani, un diseñador que redefinió la moda con líneas puras y atemporales. La combinación de poliamida, seda y aplicaciones de vidrio y aluminio en la pieza reflejó la identidad de la casa: sofisticación sin excesos.

El desfile, de por sí emotivo, encontró en la presencia de Valeria una figura de peso para la moda argentina. Su rol en el front row junto a su familia, incluyendo a Benicio (quien desfiló) y a Alejandro Gravier, reforzó el lazo entre su trayectoria y el universo Armani.