Tips para armar un look monocromático sin aburrirte en el intento

Desde texturas hasta accesorios: todo lo que necesitás saber para que tu look entero en un solo color funcione sin esfuerzo.

El look monocromático no se trata simplemente de vestirse de un solo color, sino de dominar el arte de la simplicidad. Durante años fue considerado sinónimo de formalidad, hasta que la moda contemporánea lo reinventó. Un conjunto monocromático puede tener elegancia, pero si se le suma textura, volumen y juego de capas, se transforma en algo completamente moderno.

Tips para armar un look monocromático sin caer en lo aburrido: El primer paso para construir un buen look monocromático es elegir un color que te represente. No tiene que ser neutro necesariamente, incluso los tonos tierra como el camel, el terracota o incluso los azules profundos funcionan muy bien si buscás algo que salga del típico black & white. A partir de ahí, es importante buscar contrastes dentro de la misma gama cromática. Si elegís el gris, por ejemplo, podés combinar un pantalón de sastrería en gris plomo con una blusa gris perla satinada. El secreto está en la textura: linos, algodones gruesos, lanas suaves o sedas livianas.

Accesorizar también es parte del juego. En un look monocromo, los accesorios tienen la misión de acompañar sin competir. Un cinturón fino que marque la silueta, unas botas del mismo tono que el pantalón para alargar visualmente las piernas o una cartera estructurada pueden hacer que el conjunto se vea pensado sin ser forzado. Incluso se puede romper sutilmente la monocromía con un detalle metálico o un labial rojo. Esos pequeños quiebres son los que suman dinamismo y evitan la monotonía.

Los cortes también definen, ya que no es lo mismo un outfit monocromo en prendas oversized que en siluetas al cuerpo. Ambos funcionan, pero la intención cambia, puesto que el primero va por un estilo más relajado y urbano, y el segundo puede resultar más sexy y sofisticado. En todos los casos, conviene elegir prendas de buena calidad. Cuando un look depende de un solo color, los materiales son protagonistas, y cualquier error en la confección se nota mucho más.

Effortless Fall Fashion_ Monochromatic Trench and Statement Belt Outfit Inspiration Cómo dominar el arte del look monocromático.