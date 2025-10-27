Tres elementos en qué arriesgar para lograr un buen diseño de interiores
Por qué tres pequeños detalles en el diseño podría ser el secreto para darle vida a un hogar.
El diseño de interiores perfecto no existe si un proyecto entero queda enmarcado en simplemente lo necesario y suficiente para lograr el equilibrio en todos los espacios. Hace falta un poco de riesgo -sobre todo en construcciones de espacios propios, como una casa- porque “ir a lo seguro” en interiores a menudo puede terminar frenando un proyecto. ¿Por qué? Porque las habitaciones que más impactan suelen ser las que transmiten sensaciones (ya sea mediante un uso atrevido del color, objetos curiosos u otros).
Una de las claves es elegir muebles "cómodos" que también "emocionen" Foto: Pelican House / Lucy Williams / Milo Brown.
La realidad es que un poco de tensión o dramatismo es lo que le da carácter a una habitación. Y es algo posible de hacer.
Diseño de interiores: ¿cómo arriesgar sin tener que reformarlo todo?
Elegir muebles que además de brindar comodidad (lo convencional) también emocionen. Es decir: los muebles no solo deben ser funcionales, sino que también deben aportar personalidad y dinamismo a tu espacio.
Usar colores y patrones para despertar alegría. La belleza de un espacio consiste en que no se parezca a ningún otro. La idea de que “mi comedor” o “la habitación de los chicos” se parecen a … no va. El equilibrio, orden y funcionalidad de cada espacio puede ir de la mano de un diseño audaz que le dé personalidad a los mismos. Y el color es uno de los recursos para sacarle en este ítem. Si hay un mueble llamativo o un revestimiento de pared estampado, pero no es la opción que esperás, entonces empezar con piezas pequeñas y decorativas.
Usar colores y patrones de color que despierten alegría. Créditos: Birdie Fortescue.
Incluso una simple acción, como pintar un techo de un color que sutilmente contraste con las o algunos muebles importantes, o bien simplemente cambiar algunas almohadas “lisas” para agregarle estampados, puede añadir dimensión y personalidad al lugar.
Mejorar los detalles cotidianos con un diseño atrevido. Tener en cuenta que muchas veces las partes más olvidadas de nuestros hogares o de una habitación son aquellas con las que vivimos durante más tiempo. Y cuando se ha tomado la decisión de mejorarlo un poco puede convertirse en las verdaderas estrella del cambio que se quiere hacer.