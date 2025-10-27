Tres elementos en qué arriesgar para lograr un buen diseño de interiores

Por qué tres pequeños detalles en el diseño podría ser el secreto para darle vida a un hogar.

El diseño de interiores perfecto no existe si un proyecto entero queda enmarcado en simplemente lo necesario y suficiente para lograr el equilibrio en todos los espacios. Hace falta un poco de riesgo -sobre todo en construcciones de espacios propios, como una casa- porque “ir a lo seguro” en interiores a menudo puede terminar frenando un proyecto. ¿Por qué? Porque las habitaciones que más impactan suelen ser las que transmiten sensaciones (ya sea mediante un uso atrevido del color, objetos curiosos u otros).

muebles que emocionen Una de las claves es elegir muebles "cómodos" que también "emocionen" Foto: Pelican House / Lucy Williams / Milo Brown.

La realidad es que un poco de tensión o dramatismo es lo que le da carácter a una habitación. Y es algo posible de hacer.

Diseño de interiores: ¿cómo arriesgar sin tener que reformarlo todo? Elegir muebles que además de brindar comodidad (lo convencional) también emocionen. Es decir: los muebles no solo deben ser funcionales, sino que también deben aportar personalidad y dinamismo a tu espacio.

Usar colores y patrones para despertar alegría. La belleza de un espacio consiste en que no se parezca a ningún otro. La idea de que “mi comedor” o “la habitación de los chicos” se parecen a … no va. El equilibrio, orden y funcionalidad de cada espacio puede ir de la mano de un diseño audaz que le dé personalidad a los mismos. Y el color es uno de los recursos para sacarle en este ítem. Si hay un mueble llamativo o un revestimiento de pared estampado, pero no es la opción que esperás, entonces empezar con piezas pequeñas y decorativas.