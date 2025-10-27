Zaira Nara impuso el minicatsuit: el look negro y sexy que será furor este verano

Zaira Nara apostó al negro total y lo elevó con un blazer oversized y maquillaje natural. ¡Mirá lo que usó!

Zaira Nara volvió a marcar el pulso de lo que se viene y lo hizo, como siempre, sin esfuerzo aparente. Se mostró con un look que anticipó una de las tendencias más fuertes de la temporada: el minicatsuit, una pieza tan sensual como cómoda.

La modelo fue invitada al stream de MasterChef Celebrity, donde aprovechó para anunciar que estaría al frente de los Premios Ídolo junto a Grego Rossello. Por supuesto, mostró su look que constó de un catsuit negro ajustado, de mangas cortas y largo mini.

Lejos del modelo clásico que llega hasta los tobillos, este diseño cortaba justo a mitad del muslo y sumaba una hilera de botones delanteros, a lo que Zaira dejó algunos desabrochados para potenciar un escote profundo. Fue una elección canchera, pero perfectamente medida.

Encima, sumó un blazer negro oversized, con las mangas recogidas hasta tres cuartos, una fórmula que muestra que los básicos bien elegidos nunca fallan. El estilismo llevó la firma de Anita Korman, su asesora de imagen habitual.

Mientras tanto, su beauty look estuvo a cargo de Lucas Obredor, quien le trabajó el pelo suelto con ondas al agua y raya al medio, y Moira Cash quien optó por un maquillaje radiante con rubor coral, pestañas marcadas y labios nude.