Miley Cyrus deslumbró en la tapa de Vogue Francia con un look de diva del viejo Hollywood

Miley Cyrus protagonizó la tapa de Vogue Francia con un look inspirado en el cine clásico, fotografiada por Mario Sorrenti en el mítico Chateau Marmont.

Para la edición de noviembre de Vogue Francia, Miley Cyrus se transformó bajo la lente del reconocido Mario Sorrenti y en un escenario que no podía ser más simbólico: el hotel Chateau Marmont, en Los Ángeles. Un espacio cargado de historias del cine clásico.

En la tapa, la intérprete de Flowers se mostró con un abrigo de piel negro, una camisa de algodón blanca y un pantalón satinado en tono beige, todo firmado por Celine. El peinado con rulos rubios definidos y un delineado dramático acentuaron la impronta old Hollywood que atravesó toda la producción. Y es que hubo algo en su postura que recordaba a las divas de los años 50, pero con la insolencia propia de su generación.

Aunque el número recién saldrá a la venta el 23 de octubre, desde el Instagram oficial de Vogue France ya han adelantado algunos de los estilismos. En una de las imágenes, Miley posó con un vestido rojo ajustado, de gasa de seda y escote strapless, diseñado por Valentino. El modelo tenía aberturas cut out y frunces que moldeaban la figura como una escultura. En otra toma, frente a un espejo, impactó con un vestido negro de Balenciaga, con corset de lazos y mangas cortas off shoulder.

El cierre de la producción fue un retrato en blanco y negro, con un primer plano en donde Miley lució unos anteojos de sol alargados de aire futurista, aros dorados colgantes; todos accesorios de Gucci.

Desde la revista definieron el concepto: “En este número celebramos la idea de volver a lo esencial a través de la creación. Nuestra estrella de portada encarna a la perfección este espíritu: un alma antigua en un mundo moderno, un camaleón musical y emocional, a la vez ferozmente libre e intensamente auténtico”.