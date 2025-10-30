El estilo sostenible basado en un 50% de vintage

No es una tendencia, ni tampoco una estrategia de marketing. Se trata de un diseño de interiores que consiste en que la belleza de los hogares no se sostenga en lo nuevo, sino que en una riqueza que rinda honor a lo que vino antes. El objetivo es lograr un equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo ( vintage ).

Lo sostenible no consiste sólo en un pacto con el medio ambiente, sino que en un pacto para preservar las historias ya grabadas en la madera desgastada, en las telas descoloridas por el sol y el latón patinado por décadas de uso.

La belleza no es el minimalismo por estética ni el maximalismo por dramatismo. La belleza es lo que perdura y es lo que trasciende no solo por su estilo o estructura, sino además por el sentimiento que transmite.

Elegir lo vintage también es sinónimo de buen diseño. Por ejemplo, un armario antiguo aporta proporción, peso y artesanía que la fabricación moderna rara vez reproduce.. Al igual que la moda rápida, los interiores “rápidos” carecen de originalidad, pátina y personalidad.

5050 c Un espacio bien diseñado se integra. Perdura. Evoluciona. Y las mejores decisiones de diseño, como los mejores muebles, son las que perduran en el tiempo. Créditos: Tim Lenz. Diseño de Molly Kidd Studio.

Arquitectura y diseño de interiores con significados

Una remodelación no es “borrar” sino que preservar lo que vale la pena preservar (como un piso original, las molduras, la iluminación o los detalles de madera). De este modo, lo que se preserva es lo que guía el “nuevo capítulo” de lo que se está remodelando.

mollykiddstudio_1755131486_3698633439323236692_35077810 Honrar los cimientos de una casa no solo reduce el desperdicio, sino que crea un carácter imposible de replicar con materiales nuevos porque ahí está el alma. Créditos: instagram.com/mollykiddstudio/

Empezar un diseño de interiores desde cero significa ver la tierra y dejar una huella para las generaciones futuras.

Con este formato de 50 (antiguo) y 50 (moderno) - desarrollado por la diseñadora Molly Kidd - es el resultado es que una casa nueva sea una construcción que parezca que siempre ha estado ahí, porque en esa construcción lo vintage está presente en las historias que se decidieron conservar, en el equilibrio entre la tapicería nueva y las sillas heredadas, y en la iluminación moderna y los detalles de latón antiguo.

El resultado también es un espacio atemporal para que no se sepa cuándo fueron construidos.