El estilo sostenible basado en un 50% de vintage
Cómo lograr un buen diseño de interiores donde cada hogar pueda combinar el alma del pasado (vintage) con la frescura del presente.
No es una tendencia, ni tampoco una estrategia de marketing. Se trata de un diseño de interiores que consiste en que la belleza de los hogares no se sostenga en lo nuevo, sino que en una riqueza que rinda honor a lo que vino antes. El objetivo es lograr un equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo (vintage).
Video: ejemplos de diseños con 50% vintage y 50% moderno.
Sostenible y vintage
Lo sostenible no consiste sólo en un pacto con el medio ambiente, sino que en un pacto para preservar las historias ya grabadas en la madera desgastada, en las telas descoloridas por el sol y el latón patinado por décadas de uso.
La belleza no es el minimalismo por estética ni el maximalismo por dramatismo. La belleza es lo que perdura y es lo que trasciende no solo por su estilo o estructura, sino además por el sentimiento que transmite.
Elegir lo vintage también es sinónimo de buen diseño. Por ejemplo, un armario antiguo aporta proporción, peso y artesanía que la fabricación moderna rara vez reproduce.. Al igual que la moda rápida, los interiores “rápidos” carecen de originalidad, pátina y personalidad.
Arquitectura y diseño de interiores con significados
Una remodelación no es “borrar” sino que preservar lo que vale la pena preservar (como un piso original, las molduras, la iluminación o los detalles de madera). De este modo, lo que se preserva es lo que guía el “nuevo capítulo” de lo que se está remodelando.
Empezar un diseño de interiores desde cero significa ver la tierra y dejar una huella para las generaciones futuras.
Con este formato de 50 (antiguo) y 50 (moderno) - desarrollado por la diseñadora Molly Kidd - es el resultado es que una casa nueva sea una construcción que parezca que siempre ha estado ahí, porque en esa construcción lo vintage está presente en las historias que se decidieron conservar, en el equilibrio entre la tapicería nueva y las sillas heredadas, y en la iluminación moderna y los detalles de latón antiguo.
El resultado también es un espacio atemporal para que no se sepa cuándo fueron construidos.