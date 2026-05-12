Esta famosa argentina llevó jeans rotos para ir al teatro y generó comentarios divididos

Para ir a ver "La muerte de un viajante" en el Teatro El Tinglado, esta gran figura de la moda sorprendió con sus pantalones. Y a vos, ¿te gustan?

Juliana Awada acompañó a su hermano, el reconocido actor Alejandro Awada, a la segunda función de "La muerte de un viajante" en el Teatro El Tinglado. La obra de Arthur Miller, considerada uno de los grandes clásicos del teatro universal, volvió a escena con una historia que sigue interpelando al público y que recientemente también tuvo una nueva puesta en Broadway.

Más allá de la emoción teatral, lo que a nosotros nos interesa destacar acá es el look que Juliana eligió para la ocasión, y es que Juliana Awada volvió a inspirar con un outfit urbano donde el denim y la gamuza fueron los protagonistas indiscutidos.

Para la ocasión eligió unos jeans amplios con roturas y un saco de gamuza marrón. El denim oversized, con su efecto desgastado, le dio un toque urbano y descontracturado que contrastaba a la perfección con la formalidad del teatro y la seriedad de la obra. Por su parte, la chaqueta de gamuza sumó una cuota de textura y una onda setentosa.

La salida familiar, además de ser un hermoso gesto de apoyo al hermano artista, sirvió para destacar la influencia de Juliana Awada en el ámbito de la moda, aunque no todos estén de acuerdo.