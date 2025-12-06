Wanda Nara anticipó el verano con un look deportivo explosivo

Corpiño de bikini, pantalón oversize y actitud veraniega al máximo. Mirá la fórmula del look de Wanda Nara.

Wanda Nara volvió a sacudir las redes con una historia de Instagram en la cual mostró con un look sporty chic que era un fuego. Con la frase “Estoy palpitando el verano”, dejó claro que construyó el estilismo inspirada en la temporada que se asoma.

La conductora combinó un corpiño negro liso, triangular, regulable y de breteles finos perteneciente a su propia colección de bikinis. El diseño realzó su escote y marcó una silueta veraniega, que ya se volvió sello en muchas de sus fotos.

El pantalón oversize sporty en animal print de leopardo completó el look y definió el mood del día, siendo éste holgado, con cordón en la cintura y las tres tiras blancas laterales de Adidas.

En el plano de los accesorios, optó por un reloj metálico rose gold que aportó brillo sutil y un par de anteojos negros rectangulares que reforzaron una vibra urbana.