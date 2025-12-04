Kate Middleton repitió su look navideño de 2023: en dónde fue

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, junto a Elka Büdenbender, llegó al Reino Unido como parte de su agenda internacional, y los príncipes de Gales fueron los encargados de recibirlos en el aeropuerto de Heathrow. La jornada incluyó un desfile de carruajes hasta el castillo de Windsor, pero la atención se detuvo en la decisión estilística de la Kate Middleton quien recuperó el look que había llevado en la misa de Navidad de Sandringham el 25 de diciembre de 2023.

Esto llamó la atención porque Kate suele alternar entre estrenos y reusos. En este caso, la pieza central fue el abrigo azul de Alexander McQueen, con corte cruzado, solapas marcadas y cintura definida. La estructura impecable del diseño reafirmó el estilo clásico que Kate maneja con elegancia desde sus primeras apariciones públicas. Volver a esa prenda mostró que la atemporalidad, para ella, siempre fue un valor.

El look incluyó también el tocado azul con casquete y adornos de flechas de Juliette Botterill Millinery, una pieza que había acompañado al abrigo en aquella Navidad. Su presencia volvió a dar altura y dramatismo, lo que contrastó con el clima formal del recibimiento diplomático. Con esa elección, Kate logró que el conjunto tuviera un aire muy royal, pero con una cuota de historia reciente.

Para completar la indumentaria, la princesa llevó botas de ante con tacón ancho de Gianvito Rossi, que ya había lucido en 2023, y un bolso de mano al tono en ante de Emmy London. Kate Middleton llevó nuevamente los pendientes largos con diamantes y zafiros que habían pertenecido a Diana de Gales. La princesa eligió también el Prince of Wales Feather Brooch, una pieza histórica con diamantes, rubíes y esmeraldas que solo pueden portar las esposas del heredero al trono.