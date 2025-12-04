Reñaca y pádel: cuánto sale comprar paletas, ropa y alquilar cancha

El pádel ha experimentado un crecimiento explosivo en Argentina en los últimos años. Con aproximadamente 2,1 millones de jugadores, el país se sitúa entre los de mayor número de aficionados, solo superado por España . Actualmente, tres de los diez mejores jugadores del ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP) son argentinos: Agustín Tapia -quien ostenta la primera posición-, Federico Chingotto y Franco Stupaczuk.

La popularidad del pádel en Argentina se refleja en el número de canchas y clubes. Según datos de la plataforma easycancha, hay más de 4.900 canchas distribuidas en 2.600 clubes en todo el país, lo que coloca a Argentina en el cuarto lugar mundial en cantidad de instalaciones, después de España, Italia y Suecia.

El éxito del pádel puede deberse a varios factores, como su accesibilidad, dinamismo y formato de juego que fomenta la interacción social. Además, la creciente presencia de jugadores profesionales argentinos en los circuitos internacionales ha contribuido a aumentar la popularidad del deporte. La Federación Internacional de Pádel (FIP) ha jugado un papel clave en la promoción y organización de torneos internacionales, lo que ha ayudado a consolidar el pádel como un deporte global.

Lo cierto es que el futuro del pádel en Argentina se vislumbra prometedor, con una expansión que parece no tener techo. La industria del pádel genera ingresos significativos, y la demanda de canchas y equipamiento es creciente; ha llevado a la creación de nuevos clubes y complejos deportivos, y ha generado empleo y oportunidades de negocio.

Mendoza no escapa a la euforia por el pádel: cada vez son más los que lo practican, se organizan campeonatos, y es una nueva forma de vinculación y actividad no solo deportiva, sino también social. MDZ viajó a Reñaca y Viña del Mar para conocer cómo se preparan estas localidades de cara al verano 2026, y una de las curiosidades es que hay negocios especializados sobre este deporte que son un éxito en ventas debido a sus precios.

Fuimos un comercio en particular: Padel Nuestro está en el alto Reñaca y es uno de los más visitados por los mendocinos para hacer compras. En el siguiente video podés ver la entrevista:

Padel nuestro Milagros Lostes - MDZ

"La verdad es que todos los fines de semana el negocio se llena de mendocinos: vienen de grupos de cinco o seis chicos, chicas y vienen harto, vienen harto", nos dice Sebastián, uno de los vendedores del local.

A la hora de contarnos cuáles son las preguntas y las compras más comunes, Seba explica que "ahora que ya llegaron las palas de 2026, ese es el objeto más deseado. Muchos quieren tener los últimos modelos, aunque también otros aprovechan las palas del 2025, que tienen un mejor descuento".

"Sin embargo, debo decir que se llevan harto bolso, harta zapatilla, polera -para nosotros, remeras-... los mendocinos arrasan", asegura el joven.

padel nuestro (15) Vacaciones, compras y el deporte de moda. Walter Moreno/MDZ

Los precios en Chile

A la hora de mencionar valores, Sebastián nos comentó que en promedio, las palas 2026 estarían entre el rango que va desde los 360 mil pesos chilenos -unos 540 mil argentinos- hasta los 430 mil -alrededor de 645 mil-.

En cuanto a las palas de 2025, estas cuestan entre 200 mil pesos chilenos -unos 300 mil argentinos- y van hasta los 350 mil -525 mil argentinos-. "Los precios van variando harto, pero todas las palas siempre tienen un pequeño descuento, a veces van con regalos: nos gusta hacerles un cariño porque siempre se llevan también grip, protectores, ropitas", dice nuestro entrevistado.

Las marcas preferidas y el precio de la indumentaria

En cuanto a las marcas por las que se preguntas primero, Sebastián dijo que "la mayoría quiere Nox, que es la que usa Tapia. Luego está Bullpadel, que es la marca que usa Chingotto, y también preguntan harto por ella. Otras marcas excelentes son Adidas y Sioux, que son palas que están en tope de gama. Estas cuatro son las que más se venden, por su buena calidad".

IMG_8242 Esta es la paleta de Chingotto: muchos la piden.

Con respecto a las prendas deportivas, hay remeras de marcas nacionales chilenas -Tilky- a CLP 29.990 -unos 44.900 argentinos- que los mendocinos llevan muchísimo. También nos llegan harta ropa de la Premier, que son estos torneos que se están jugando ahora: esas están alrededor de los 45.000, 50.000 pesos chilenos. Pero los mendocinos compran también harto short Bullpadel, Nox, que están en unos 30.000 chilenos".

padel nuestro (16) Los mendocinos compran todo para el pádel en Chile: ¡vendedores sorprendidos por tanta afluencia! Walter Moreno/MDZ

Alquilar cancha y jugar: los precios

Finalmente, le preguntamos a Sebastián que nos comparta el dato de los precios de las canchas de pádel, y nos informó que el turno de una hora y media está entre 20 mil a 26 mil pesos chilenos -entre 30 mil a 39000 pesos argentinos-. "Recuerda que ese monto debes dividirlo por cuatro, a menos que sea uno el que invite a jugar a los otros tres", especifica.

"Los montos de los horarios altos, que son después de las cinco de la tarde, son los que salen unos 25 mil chilenos. Pero si alquilas canchas en la mañana o en horarios de la siesta, es mucho más barato", finaliza Sebastián.

Para tomar como referencia, consultamos a una de las complejos más conocidos, llamado Montemar, que se ubica en ConCon, y estos son sus precios: