Mendoza Padel Trophy: los nominados y la cuenta regresiva para reconocer a los destacados

El Mendoza Padel Trophy ya palpita su gran noche de gala que se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo.

La edición 2024 del Mendoza Padel Trophy fue un éxito y para este 2025 la organización fue por más con el aval y la incorporación al jurado de la Asociación Mendocina de jugadores de Pádel (AMJP), y el apoyo del Gobierno de Mendoza, Mendoza Ciudad y la Municipalidad de Guaymallén.

La ceremonia de premiación más importante del pádel en la región pondrá a Mendoza una vez más en el centro de la escena del deporte de mayor crecimiento en la provincia, el país y el mundo con sorpresas y detalles como la conducción de Gisela Campos y Gustavo Spitaleri.

En la previa, entre otras sorpresas, habrá una recepción a cargo de marcas importantes, además de las clásicas entrevistas de Agustina Leyes, mientras en la sala mayor se presentará la cantante Marianela Martin y sus músicos.

Además, tras la entrega de los premios del MPT 2025 habrá una gran fiesta de fin de año del pádel de Mendoza de la mano del DJ Maxi Poloni y la mejor gastronomía. Aún quedan entradas disponibles en Entrada Web . Los asistentes podrán participar con su ticket de ingreso de un espectacular sorteo que incluye paleta de pádel y zapatillas deportivas.

Guido Vacca, director e impulsor del evento, destacó: "El Mendoza Padel Trophy 2025 tendrá el mismo formato que en 2024. Los torneos y circuitos más importantes nominaron a sus mejores jugadores en cada una de las categorías, y el jurado, con un miembro de la AMJP, conformó las ternas y definirá a los ganadores en la gala".