El pádel tuvo su fiesta: los campeones del torneo más importante del año en Mendoza

El pádel mendocino tuvo un fin de semana especial con las finales del Major del Circuito Kondor Club 2025.

El torneo contó con más de 600 jugadores de Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Santa Cruz y también Chile, por lo que se transformó en un evento internacional con jugadores de primera a octava categoría en caballeros y de cuarta a octava en damas.

El torneo se realizó entre el 28 y el 30 de noviembre y otorgó un premio máximo de 1200 dólares para la principal categoría.

En octava categoría los campeones fueron Urdaniz-Defonsi, que se impusieron a los finalistas Pérez-Marque. En séptima categoría la pareja Escudero-Tobarez se coronaron ante Pelesello-Montenegro. En sexta los vencedores fueron Casteluche-Crowe, que le ganaron la final a Aranguez-Piastrellini. En la categoría quinta los campeones fueron Molina-Ruiz, que se impusieron a Pérez-Ojeda. En cuarta categoría ganaron Dalmonego-Gómez, frente a Rubiales-Vargas.

padel 4

Varones

Los campeones en octava categoría fueron Palacio-González, que le ganaron a Casivar-Tobares. En séptima se impuso la dupla Laconte-Irusta, frente a Pipistrelli-Crespo. En sexta fueron campeones Brunetti-Lázaro, que le ganaron a Brondo-Minotto. En quinta los campeones fueron Goldsack-De Pellegrin y fueron finalistas Barrios-Puebla. En la categoría cuarta los campeones fueron Junges-Rivarola, que le ganaron la final a Mitre-Prieto. En tercera resultaron vencedores Roig-Giarruzo, que se impusieron frente a Hernández-Murúa. En segunda categoría los ganadores fueron Moya-Midarelli, que le ganaron a Ortiz-Sabariz.

padel 8

Los grandes ganadores del Major del Circuito Kondor Club 2025 fueron Montenegro-Sat, que se impusieron en la final de primera categoría a Ziza-Rufino

padel 6

padel 9