¡Qué dupla! Marcelo Gallardo y Carlos Tevez fueron vistos jugando juntos al pádel

Previo a que sus respectivos equipos quedaran eliminados del Torneo Clausura, el Muñeco Gallardo y el Apache Tevez jugaron juntos un partido de pádel.

El River de Marcelo Gallardo y el Talleres de Carlos Tevez quedaron eliminados en los octavos de final del torneo Clausura. El Millonario perdió por 3-2 ante Racing en Avellaneda en uno de los mejores partidos del año y así, el Muñeco cerró el peor año de su carrera como entrenador.

Por su parte, luego de salvarse del descenso y de clasificar agónicamente a esta instancia, la T fue superado por Boca, que se impuso por 2-0 en la Bombonera con un doblete de la “ Bestia” Merentiel.

De esta manera, ambos entrenadores cerraron el año y ya comenzaron sus vacaciones. En uno de sus primeros días libres, tanto el Muñeco como el Apache aprovecharon para seguir haciendo alguna actividad deportiva que no esté relacionada con el fútbol y últimamente ambos vienen practicando pádel.

Marcelo Gallardo y Carlos Tevez fueron vistos jugando juntos al pádel En la previa de ambos partidos del fin de semana, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez fueron vistos haciendo dupla en una cancha pádel, algo que parecía que nunca iba a suceder, ya que ambos entrenadores tienen una directa relación con River y Boca, pero eso no les impidió jugar en el mismo equipo.