Juliana Awada impuso un look del verano simple y perfecto para copiar

La ex primera dama, Juliana Awada, volvió a inspirar con un conjunto clásico y luminoso. No te pierdas las fotos.

En estos días de calor creciente, Juliana Awada volvió a abrir una ventana al universo íntimo de su hogar y compartió uno de esos looks que parecen improvisados pero terminan diciendo mucho más de lo que muestran a primera vista. Con ese estilo suyo, tan silencioso como contundente, reveló un conjunto lindo y fácil de recrear.

En las imágenes, Juliana apareció con un top lencero de satén color crema, suave y con esos breteles finitos que apenas se apoyan sobre la piel. El top tenía un aire delicado, como pieza diseñada para un día tranquilo sin renunciar al encanto.

A esa prenda le sumó un jean azul clásico, corte recto y fit relajado, una de las siluetas que más eligió durante este 2025. El ruedo deshilachado y apenas arremangado agregó un toque liviano, cuyo denim funcionó como un ancla casual que equilibró la femineidad del satén.

En los pies, lució unas sandalias planas de cuero oscuro con doble tira, anchas, cómodas y perfectas para caminar. Ese tipo de calzado encaja a la perfección con la filosofía que ella ha repetido a lo largo de su carrera, de menos artificio y más identidad. Incluso las uñas negras en los pies generaron un contraste moderno que se sintió fresco y muy actual.