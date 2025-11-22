Juliana Awada en modo turista chic: mirá el accesorio que eclipsó su outfit

Mirá el look veraniego de Juliana Awada que impuso el bolso artesanal XL. Todos las fotos y detalles de su look.

Juliana Awada recorrió México y, como era de esperar, compartió en redes una serie de fotos. La diseñadora se movió entre ruinas bajo el sol intenso con un look viajero que tuvo un toque chic que no necesitó exageraciones para destacar. Desde sus historias, mostró su paso por Teotihuacán, donde posó frente a la imponente Pirámide del Sol, también compartió una selfie en la Pirámide de la Luna, esta vez más cerca, reflejando su entusiasmo.

En esas imágenes, Juliana apareció con un outfit pensado para caminar, soportar el calor y verse prolija sin esfuerzo. Lució un top gris simple, jeans rectos arremangados y un saco liviano camel apoyado sobre los hombros. Eso del saco apenas sostenido, sin intención de abrigar, le sumó un aire sofisticado. Para protegerse del sol, eligió un sombrero de paja de ala ancha y lentes negros clásicos, dos aliados eternos en cualquier viaje de verano, pero el detalle que terminó absorbiendo toda la atención fue su bolso.

El bolso en cuestión, era tejido y amplio, y se convirtió en el verdadero protagonista del look. La pieza combinó rayas negras en la parte superior, una base en tono natural y un dibujo central decorativo en colores oscuros. Acompañó a la perfección el espíritu del recorrido por la zona arqueológica y, en medio del paisaje histórico, sumó textura, contraste e incluso un toque bohemio.

Más allá de la moda, Juliana también dejó ver otro costado del viaje cuando compartió una imagen desde una cafetería. Sobre la mesa aparecía una tostada con salmón ahumado y láminas de palta, acompañada por café y salsas típicas mexicanas.