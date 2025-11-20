Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt sorprendieron con sus cambios de look radicales

Los paparazzi retrataron a los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt con transformaciones que marcaron fuerte el rumbo de su estética. ¡Mirá!

En Los Ángeles, los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, Shiloh Jolie y Knox Léon fueron fotografiados lejos del glamour de las alfombras rojas que suelen recorrer junto a su mamá. Las fotos, capturada por paparazzi atentos a cada detalle, lo mostraba moviéndose por la ciudad con naturalidad, ajenos a cualquier pose hollywoodense.

Mirá los nuevos looks de Shiloh Jolie y Knox Léon Jolie-Pitt: Shiloh, con 19 años y tras renunciar oficialmente al apellido de su padre, había salido de una clase de baile cuando los fotógrafos la encontraron. Llevaba un look negro, amplio y cómodo que constó de un buzo fino con costuras visibles, pantalón acampanado en el mismo tono y un buzo canguro azul que apoyó sobre su torso sin ponérselo del todo. Completó el conjunto un gorro de lana negro que le cubría por completo el cabello, un bolso morral cruzado hacia atrás y unas zapatillas chunky negras que reforzaban su estética urbana.

Lo más llamativo, sin embargo, fue un piercing nuevo en el labio inferior. Era una argolla discreta, fina, que modificó por completo el aura de Shiloh, dándole un toque rebelde. En las imágenes se la veía seria, concentrada en su celular, sosteniendo llaves y papeles sin prestar demasiada atención al entorno.

shiloh-jolie-informal-en-las-calles-de-los-angeles-con-un-nuevo-piercing-foto-backgridgrosby-group-TK6RGB6KGJHZPJRWUKCTDWJOK4 Shiloh Jolie fue vista con un nuevo piercing. Backgrid/Grosby Group Knox, por su parte, también sorprendió cuando lo fotografiaron en Lazy Acres Market, un mercado orgánico de California. El hijo menor de la pareja, mellizo de Vivienne, se mostró con un buzo canguro beige con estampado abstracto camel firmado por Adidas. La prenda contrastaba con un pantalón de jean recto color celeste, de corte baggy, completamente atravesado por bordados florales realistas.

En los pies, llevaba zapatillas blancas con detalles beige, pero el foco del look se lo llevó su pelo, puesto a que llevaba las raíces platinadas coronadas por un rosa claro.