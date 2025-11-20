Presenta:

Mendoza se prepara para un finde largo repleto de experiencias imperdibles

Una agenda diversa invita a vecinos y visitantes a disfrutar propuestas culturales, recreativas y turísticas durante el finde largo en Mendoza.

Con la llegada de un nuevo fin de semana, la Ciudad de Mendoza despliega una variada y nutrida agenda de actividades para todos los gustos y edades. La proyección de ocupación hotelera superaría el 80%, lo cual refleja el entusiasmo tanto de turistas como de mendocinos por la oferta de experiencias inéditas que combinan cultura, naturaleza, historia y propuestas sustentables.

Atracciones astronómicas y espectáculos únicos

El jueves 20 y viernes 21, el Parque O’Higgins será escenario de la Star Party XI, un evento gratuito y abierto para aficionados a la astronomía. Los jardines del ex Acuario (Ituzaingó y Entre Ríos) recibirán a grandes y chicos con actividades lúdicas, charlas, food trucks y proyecciones 360°. La cita es el jueves de 9 a 19 y el viernes de 18 a 23, con ingreso por orden de llegada.

Ese mismo viernes, el teatro Quintanilla presentará “La Burleza: Belleza en idioma Burlesque”, una función única de la compañía Le Bisou de Burlesque. El show, que celebra la feminidad y el glamour del burlesque clásico con humor y sensualidad, será a las 21. Las entradas pueden adquirirse en Entradaweb.

Conexión con la naturaleza: trekkings y astroturismo

El sábado 22 marca el inicio de la temporada de trekkings nocturnos con el "Tour Divisadero Nocturno: Luna nueva”, una experiencia guiada por la Reserva Divisadero Largo para vivir el atardecer y la noche en plena naturaleza. Es gratuita pero con cupos limitados e inscripción previa en Entradaweb.

En simultáneo, desde las 18, se realizará la Salida de Campo de la Star Party en el Puesto Los Pajaritos (Lavalle). La jornada, de carácter arancelado y con inscripción previa, incluye observaciones astronómicas, astrofotografía, caminatas y gastronomía, ideal para quienes buscan una inmersión total en el cielo mendocino.

Turismo activo y propuestas sustentables

El domingo 23, a las 8, se llevará a cabo el Bicitour por los caminos del agua, un recorrido que une Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo a través de la historia y el paisaje, finalizando en la Hostería del Dique Cipolletti. Allí, se podrá practicar arborismo (actividad paga) y yoga. La inscripción es gratuita en Entradaweb y la salida será desde plaza Independencia.

El lunes 24, la Reserva Divisadero Largo vuelve a ser protagonista con el Tour Divisadero, un trekking familiar para descubrir su riqueza natural y geológica (actividad arancelada). A las 18 h, el Free Walking Tour – Orígenes del vino invita a un recorrido gratuito por el microcentro y la historia vitivinícola local, culminando con una degustación. La participación es por orden de llegada desde plaza Independencia.

Además, el Bus Turístico funcionará de domingo a miércoles con un circuito exclusivo por la ciudad (1 h 30 min de duración), y de jueves a sábado incluirá también Godoy Cruz. El servicio parte desde plaza Independencia (Chile y Sarmiento) desde las 10, siendo la última salida a las 17.20.

Paseos históricos, cultura y entretenimiento

Los amantes de la historia y el patrimonio podrán recorrer espacios emblemáticos como el Museo Casa de San Martín (viernes, domingo y lunes de 14 a 19; sábados de 10 a 19), el Museo del Área Fundacional (sábados de 9 a 19; domingos y feriados de 15 a 19) y las Ruinas Jesuíticas de San Francisco (martes a sábados de 9 a 19; domingos y feriados de 16 a 19).

Por las noches, el clásico Show de Aguas Danzantes en plaza Independencia -de martes a domingos y feriados a partir de las 20.30- será el broche ideal para cerrar cada jornada con música, color y el movimiento del agua.

Ferias y economía social: el valor de lo local

La Coordinación de Empleo y Economía Social de la Municipalidad invita a recorrer las ferias de artesanos y emprendimientos locales, que tendrán lugar el miércoles 19 y jueves 20 en Portal Alameda, y el sábado 22 y domingo 23 en Parque Central, de 11 a 20. Un espacio para disfrutar de productos artesanales y diseño local en familia, apoyando a quienes generan valor en la comunidad.

Información y asistencia para turistas

Los Centros de Atención al Turista (CAT) estarán disponibles para consultas y asistencia durante todo el fin de semana largo:

  • CAT plaza Independencia: lunes a sábado de 9 a 19 h; domingo de 13 a 19 h.
  • CAT Barrio Cívico: viernes, domingo y lunes de 9 a 15 h; sábado de 9 a 19 h.
  • Consultas: WhatsApp +54 9 261 594-9985 o por correo a [email protected]

