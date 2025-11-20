Así funcionará el comercio en Mendoza durante el fin de semana largo
Una encuesta realizada por la Cecitys asegura que la mayoría de los comercios abrirán sus puertas durante el fin de semana largo. Sin embargo, algunos modificarán sus horarios.
En la previa del fin de semana largo en conmemoración al Día de la Soberanía Nacional, surge la duda sobre cómo funcionara el comercio en Mendoza. Según lo dispuesto por el Gobierno, habrá un fin de semana largo de cuatro días, producto de un feriado trasladado y un día no laborable con fines turísticos.
De acuerdo a un relevamiento realizado por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys), el viernes 21 de noviembre la actividad será prácticamente normal, aunque pueden existir algunas variaciones en los horarios.
En cuanto al lunes 24 de noviembre, la encuesta arrojó que cerca de un 70% de los comerciantes abrirá sus puertas medio día, mientras que otros lo harán jornada completa.
Desde la Cecitys recordaron que, debido a las festividades, algunos establecimientos podrían aplicar horarios especiales, por lo que recomendaron consultar con cada comercio para confirmar la atención durante estos días.