El tren Mitre no funcionará el fin de semana largo: qué ramales incluye y por qué motivos

Desde el viernes 21 al lunes 24 de noviembre, Trenes Argentinos interrumpirá o recortará los servicios del tren Mitre en el marco de las obras de mantenimiento.

Se acerca el fin de semana largo y todos están buscando el plan perfecto para despejarse y escapar de la rutina. Sin embargo, aquellos que planean recorrer parte de la provincia de Buenos Aires en transporte público, tienen que saber que el tren Mitre no funcionará con normalidad durante esos días.

Por cuántos días no funcionará con normalidad el tren Mitre De acuerdo con lo informado por Trenes Argentinos, el servicio del tren Mitre no funcionará con normalidad durante el fin de semana largo comprendido entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, debido a la realización de obras de infraestructura consideradas urgentes por Trenes Argentinos. Las tareas de renovación se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno Nacional.

Foto: Tren Mitre Foto: Tren Mitre A través de un comunicado oficial, Trenes Argentinos informó que las obras son indispensables para garantizar la seguridad operativa de la línea Mitre. Como resultado, los tres ramales que integran esta línea tendrán modificaciones en su funcionamiento durante los cuatro días que dura el feriado.

Cómo funcionarán los ramales del tren Mitre durante el fin de semana largo El ramal Tigre permanecerá completamente interrumpido durante todo el período.

permanecerá completamente interrumpido durante todo el período. El ramal José León Suárez operará con un servicio limitado entre las estaciones Belgrano R y José León Suárez.

El ramal Bartolomé Mitre también prestará un recorrido recortado, entre Belgrano R y la terminal Bartolomé Mitre. Qué remodelaciones harán en el tren Mitre Las tareas previstas incluyen trabajos en vías y alcantarillas en las zonas de Núñez y Carupá, además de la renovación del sistema de señalización en el ingreso a la terminal de Retiro. Estas intervenciones requieren la interrupción total o parcial del servicio, según el tramo y el tipo de obra.