Anses definió el calendario de pagos para todo el 2026

Anses definió el calendario de pagos para jubilados y pensionados durante todo 2026.

En enero 2026, los pagos comenzarán el 9 y se extenderán hasta el 29, con validez hasta el 12 de febrero.

En febrero 2026, el cronograma irá del 9 al 27, con fecha límite de validez hasta el 12 de marzo.

En marzo 2026, los pagos se realizarán entre el 9 y el 30, y tendrán validez hasta el 10 de abril.

En abril 2026, el calendario se extenderá del 10 al 30, con validez hasta el 12 de mayo.

En mayo 2026, los pagos se realizarán entre el 11 y el 29, y tendrán validez hasta el 10 de junio.

En junio 2026, además de los haberes mensuales, se abonará la primera cuota del aguinaldo. El cronograma irá del 8 al 29 y tendrá validez hasta el 10 de julio.

En julio 2026, los pagos se realizarán entre el 8 y el 29, con fecha límite de validez hasta el 11 de agosto.

En agosto 2026, el calendario se extenderá del 10 al 31, con validez hasta el 11 de septiembre.

En septiembre 2026, los pagos comenzarán el 8 y se extenderán hasta el 28, según la terminación del DNI y el monto del haber.

En octubre 2026, el cronograma irá del 8 al 29, con fecha límite de validez hasta el 10 de noviembre.

En noviembre 2026, los pagos se realizarán entre el 9 y el 30, y tendrán validez hasta el 10 de diciembre.