Anses definió el calendario de pagos para todo el 2026
Anses definió el calendario de pagos 2026, que incluye haberes mensuales y las dos cuotas del aguinaldo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó la Resolución 349/2025 en el Boletín Oficial, en la que aprueba el calendario de pagos de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para todo el año 2026.
Qué dice la resolución de Anses
El calendario aprobado contempla los pagos de enero a junio, mes en el que se abonará la primera cuota del aguinaldo. Luego siguen los haberes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y finalmente diciembre, que incluirá la segunda cuota del haber anual complementario. De esta manera, jubilados y pensionados tendrán fechas claras y previsibles para todo el año.
Te Podría Interesar
Fechas destacadas del calendario
-
En enero 2026, los pagos comenzarán el 9 y se extenderán hasta el 29, con validez hasta el 12 de febrero.
En febrero 2026, el cronograma irá del 9 al 27, con fecha límite de validez hasta el 12 de marzo.
En marzo 2026, los pagos se realizarán entre el 9 y el 30, y tendrán validez hasta el 10 de abril.
En abril 2026, el calendario se extenderá del 10 al 30, con validez hasta el 12 de mayo.
En mayo 2026, los pagos se realizarán entre el 11 y el 29, y tendrán validez hasta el 10 de junio.
En junio 2026, además de los haberes mensuales, se abonará la primera cuota del aguinaldo. El cronograma irá del 8 al 29 y tendrá validez hasta el 10 de julio.
En julio 2026, los pagos se realizarán entre el 8 y el 29, con fecha límite de validez hasta el 11 de agosto.
En agosto 2026, el calendario se extenderá del 10 al 31, con validez hasta el 11 de septiembre.
En septiembre 2026, los pagos comenzarán el 8 y se extenderán hasta el 28, según la terminación del DNI y el monto del haber.
En octubre 2026, el cronograma irá del 8 al 29, con fecha límite de validez hasta el 10 de noviembre.
En noviembre 2026, los pagos se realizarán entre el 9 y el 30, y tendrán validez hasta el 10 de diciembre.
En diciembre 2026, además de los haberes mensuales, se abonará la segunda cuota del aguinaldo. El calendario se extenderá del 9 al 23 y tendrá validez hasta el 12 de enero de 2027.