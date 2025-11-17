Furor por el próximo fin de semana largo: crecen 65% las búsquedas de viajes y se disparan los paquetes

Con el próximo fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre en el horizonte, el deseo de hacer una escapada ya se empieza a notar en los números. Desde Despegar señalan que las búsquedas para esos días crecieron un 65% frente al mismo tramo del año pasado.

El salto está impulsado sobre todo por quienes miran al exterior, donde el interés sube 81%, mientras que los destinos dentro de Argentina también muestran un avance fuerte, del 44%. El dato confirma que, aun con el contexto económico ajustado, los viajes siguen siendo una prioridad para muchos.

Entre las opciones internacionales más buscadas aparecen San Pablo a la cabeza. Luego se ubican Nueva York, Florianópolis, Río de Janeiro y Punta Cana, una combinación de grandes ciudades, playa y compras. En el mapa local, el ranking se mantiene estable: Iguazú, Bariloche, Mendoza, Salta y Córdoba se reparten el podio.

Todas estas plazas crecen con fuerza, con un liderazgo claro de Córdoba, donde las consultas suben 80%. Le siguen Mendoza con un 50% más de interés, Bariloche con un 40% y, algo más atrás, Iguazú y Salta con incrementos cercanos al 15%. La tendencia va hacia viajes cortos, mucha naturaleza y lugares con buena conectividad aérea y servicios consolidados.

Detrás de este movimiento aparece otro fenómeno: los paquetes armados ganan peso frente a la compra por separado de vuelos y alojamiento. En Despegar explican que, al combinar en una sola reserva pasajes, hotel y, en varios casos, traslados, actividades o asistencia al viajero, se pueden conseguir tarifas integradas que significan hasta un 30% de ahorro.

Para el cliente, implica menos tiempo de búsqueda, una experiencia más ordenada y la tranquilidad de saber cuánto va a gastar desde el inicio. En tiempos de bolsillos ajustados, esa previsibilidad se vuelve casi tan importante como el destino elegido.

Otro punto clave pasa por la forma de pagar. La empresa destaca que hoy es la única agencia en Argentina que permite financiar vuelos internacionales en hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares, dentro del programa “Cuotas Despegar”. Esta modalidad ofrece la posibilidad de dividir el costo del pasaje y, al mismo tiempo, contar con un margen para reunir los dólares antes del vencimiento del resumen.

A eso se suman 3 cuotas sin interés en hoteles y paquetes internacionales, una alternativa atractiva para quienes ya planean las vacaciones de verano desde la primera quincena de febrero. Las tarjetas siguen siendo protagonistas: explican que concentran alrededor del 60% de los pagos en viajes al exterior y cerca del 82% en los nacionales.

Cuánto cuestan los paquetes más buscados

Entre las propuestas para el fin de semana largo aparecen opciones para distintos bolsillos. Una escapada a San Pablo de 3 noches, del 21 al 24 de noviembre, ronda los $763.972 por persona, con vuelo directo de ida y vuelta y alojamiento en hotel 3 estrellas con desayuno.

Mendoza - Despegar

Para quienes prefieren quedarse en el país, un viaje similar a Córdoba, también por 3 noches en esas fechas, se ubica cerca de los $539.682, con pasaje aéreo directo y hotel tres estrellas con desayuno. Nueva York figura entre las alternativas más caras: un paquete de 2 noches, con vuelos con una escala por tramo y hospedaje 3 estrellas con desayuno y gimnasio, se acerca a $1.560.359 por persona.

Mendoza aparece con una propuesta de 3 noches por unos $795.207, con desayuno continental, piscina y estacionamiento. Bariloche, en tanto, ofrece 2 noches alrededor de $903.383, con vuelo directo y un hotel que suma jardín, área de picnic, asador y estacionamiento incluido. Un abanico amplio para quienes ya sueñan con aprovechar el último feriado largo del año.