Mendoza será sede de un importante torneo internacional de squash: los detalles

El máximo evento nacional de squash llega a la provincia con las mejores raquetas de Argentina , Chile , Perú y Paraguay . Del 21 al 24 de noviembre, Mendoza recibirá por primera vez el Torneo Abierto de la República de Squash , uno de los certámenes más importantes del calendario nacional. Las sedes serán Boedo Camp y Chacras Indoors, donde se disputará la Copa Hormiserv, con el apoyo del Gobierno de Mendoza .

Desde la organización del Abierto destacaron que se trata de un desafío muy grande, ya que es “ la fecha más importante del año ” y remarcaron que esta designación “pone en valor a Mendoza como plaza deportiva a nivel nacional”.

Además, expresaron que están “con muchas ganas de recibir a todos los deportistas de Argentina y estamos cuidando cada detalle para que sea un evento de primer nivel”.

El torneo, oficial de la Asociación Argentina de Squash , es una verdadera cita de prestigio: al ser “de la República”, otorga el doble de puntos para el ranking argentino , lo que lo distingue del resto de las competencias. Cada año se realiza una sola edición, por lo que su presencia en la provincia constituye un hito para jugadores y aficionados.

En esta oportunidad, competirán las categorías Primera Profesional (damas y caballeros), Intermedia , Segunda a Séptima en hombres y Segunda a Cuarta en mujeres, asegurando un espectáculo deportivo de alto nivel en todas las canchas.

Se estima que participarán unos 250 competidores, y se repartirán 3.000 dólares entre las categorías principales. Además de los deportistas de Argentina, la competencia sumará jugadores de Chile, Perú y Paraguay, consolidando así su carácter nacional e internacional.

La presentación del Abierto

La conferencia de prensa del torneo se hará este jueves 20, en el Pan de Boedo Camp, ubicado en Avenida Mariano Boedo y Lateral Este de Acceso Sur, Luján de Cuyo, desde las 19.

El Gobierno de Mendoza cumple un rol fundamental acompañando el evento con un apoyo clave que eleva su calidad organizativa y deportiva. Con este marco, el Torneo Abierto de la República, Copa Hormiserv, promete convertirse en una verdadera fiesta del squash y en un nuevo capítulo del crecimiento de la provincia como sede de grandes eventos deportivos.