Un impensado error en Masterchef Celebrity expuso por completo a la producción: "Manipulan"

MasterChef Celebrity fue expuesto por un garrafal error de edición que no pasó desapercibido en redes sociales ni en Intrusos.

Un hecho insólito y grosero ocurrió en la última emisión de MasterChef Celebrity, el reality culinario que comanda Wanda Nara por la pantalla de Telefe. El error de producción, que se hizo viral en las redes sociales, fue analizado al aire en Intrusos, donde se concluyó que la falla expuso las técnicas de "manipulación" utilizadas en la edición.

El blooper que no pasó desapercibido en Masterchef El foco del escándalo se centró en una devolución al plato del Chino Leunis. Mientras el participante escuchaba el veredicto del jurado, en un corte rápido aparecieron fugazmente dos celebrities que ya no deberían estar en esa instancia de la competencia: Evangelina Anderson y Maxi López.

El grosero error en la edición de MasterChef Celebrity. Adrián Pallares introdujo el tema en el programa de América TV, subrayando la gravedad del blooper: “Lo que vamos a ver ahora no es inteligencia artificial, pasó ayer al aire en el canal número uno de este país y en el programa más visto de la televisión argentina".

masterchef-error-al-aire-2 El Chino Leunis, el participante cuya devolución expuso el error de edición de MasterChef. Captura TV Ante la evidencia del error en la edición final, Rodrigo Lussich procedió a explicar la técnica de posproducción que falló. El periodista señaló que el segmento era "editado" y que se pide a los protagonistas que se queden en sus lugares "para insertar, poner imagen sobre imagen para que no se vea un corte". Según Lussich, el equipo cometió la equivocación de insertar "evidentemente la imagen de un día que tenían que estaba Maxi López”.