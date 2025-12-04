Se fue uno de los personajes más queridos de Masterchef Celebrity y confesó que sufrió trastornos alimenticios
El famoso desvinculado de Masterchef Celebrity se despidió con la voz quebrada y reveló la lucha personal que atravesó con la comida.
La temperatura y la exigencia se sienten cada vez más en los estudios de MasterChef Celebrity. El reality de cocina entró en su cuenta regresiva y este miércoles se llevó a cabo una nueva gala de eliminación que redujo aún más el número de celebrities en carrera.
La presión fue máxima para los concursantes que no lograron seducir al jurado con sus preparaciones. Finalmente, el duelo final se centró entre Marixa Balli y Alex Pelao, quienes quedaron "en la cuerda floja" de la eliminación.
El eliminado que emocionó a todos con su despedida
Tras varios minutos de suspenso, el jurado develó el misterio y fue el streamer Alex Pelao quien se convirtió en el nuevo eliminado del ciclo de Telefe. Sin embargo, su despedida no fue una más porque con la voz quebrada por la emoción y lágrimas en los ojos, Alex compartió una profunda y personal confesión que conmovió a todos los presentes en la cocina.
El joven explicó que le resultaba difícil desprenderse de la "cáscara que te vas armando" para exponerse en el reality. Luego, reveló el verdadero impacto del programa en su vida: "Más allá de todo lo que es el programa en sí, es hermoso el vínculo que vas generando con algo tan cercano como la comida, algo con lo que yo -particularmente- siempre tuve mucho conflictos. Tuve trastornos alimenticios".
Alex Pelao continuó su sincera reflexión y aseguró que su paso por el certamen le permitió iniciar un camino de sanación. “A partir de esta experiencia, empecé a mejorar un poco el vínculo y a conectarme con el momento de comer, de darle una cuota de valor y lo capitalizo en eso”. Antes de decir adiós a sus compañeros, cerró con un emotivo agradecimiento: “Ni hablar del grupo hermoso. Gracias a ustedes (por el jurado) por empujarnos. Este es un equipazo y estoy muy agradecido”.