Se fue uno de los personajes más queridos de Masterchef Celebrity y confesó que sufrió trastornos alimenticios

El famoso desvinculado de Masterchef Celebrity se despidió con la voz quebrada y reveló la lucha personal que atravesó con la comida.

La gala de eliminación de MasterChef se vivió con máxima tensión y devoluciones picantes. / Captura TV

La temperatura y la exigencia se sienten cada vez más en los estudios de MasterChef Celebrity. El reality de cocina entró en su cuenta regresiva y este miércoles se llevó a cabo una nueva gala de eliminación que redujo aún más el número de celebrities en carrera.

La presión fue máxima para los concursantes que no lograron seducir al jurado con sus preparaciones. Finalmente, el duelo final se centró entre Marixa Balli y Alex Pelao, quienes quedaron "en la cuerda floja" de la eliminación.

La dura confesión de Alex Pelao al dejar Masterchef Celebrity. El eliminado que emocionó a todos con su despedida Tras varios minutos de suspenso, el jurado develó el misterio y fue el streamer Alex Pelao quien se convirtió en el nuevo eliminado del ciclo de Telefe. Sin embargo, su despedida no fue una más porque con la voz quebrada por la emoción y lágrimas en los ojos, Alex compartió una profunda y personal confesión que conmovió a todos los presentes en la cocina.

msaterchef alex Alex Pelao, el famoso que se despidió de MasterChef Celebrity con una emotiva confesión. Captura TV El joven explicó que le resultaba difícil desprenderse de la "cáscara que te vas armando" para exponerse en el reality. Luego, reveló el verdadero impacto del programa en su vida: "Más allá de todo lo que es el programa en sí, es hermoso el vínculo que vas generando con algo tan cercano como la comida, algo con lo que yo -particularmente- siempre tuve mucho conflictos. Tuve trastornos alimenticios".