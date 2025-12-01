¡Confirmado! Una estrella de canal América reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity

El participante del reality de Telefe viajará nuevamente a Europa y revelaron quién ocupará su lugar en las cocinas más famosas.

Maxi López es uno de los grandes candidatos para llegar a la final de MasterChef Celebrity junto a otros participantes. En medio de todo esto, el futbolista tiene que viajar a Europa para acompañar a su mujer, quien está por dar a luz a su hijo, y por supuesto él estará presente.

En el mes de octubre, Marley fue la figura que lo reemplazó y lo hizo de una excelente manera. En esta nueva ausencia, Maxi López junto a la producción de Telefe tomaron la decisión de que una figura de canal América sea quien lo reemplace y llamó la atención.

Es que se trata nada más ni nada menos que de Yanina Latorre, panelista de LAM y conductora de Sálvese Quien Pueda. El exjugador lo confirmó en el ciclo de América y confesó que todo se mantuvo en silencio por motivos profesionales: "¿Quién fue el de la decisión, Wanda, vos o el canal?", le consultó Yanina.

Allí, Maxi dejó en claro que "a mí me pusieron el nombre y dije que sí", comentó con una sonrisa. En ese instante, Yanina decidió expresar que será la encargada de cuidarle el lugar a una de las máximas figuras que tiene el programa de Telefe.